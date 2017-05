FOTO: Naša glasbenika sta razjezila Azerbajdžance

LJUBLJANA, ŠUŠI – Minule praznike je marsikdo izkoristil za dopust, bodisi je čakal na naši južni meji bodisi na mednarodnih letališčih, od koder so se nekateri napotili na oddaljene in eksotične lokacije. Med njimi tudi dva slovenska glasbenika, violinist Jože Kotar in klarinetist Črtomir Šiškovič. Oba sta izvrstna glasbenika, njun sloves seže daleč prek slovenskih meja. Odšla sta na nastop na prireditev Umetnost za mir, ki je potekala na južnem Kavkazu, v daljnem mestu Šuši v Gorskem Karabahu oziroma Artsakhu, kot se še imenuje dežela, kjer sta slovenska muzikanta godla za mir. Kdor poje, ne misli zlo, so nekoč naslovili film, a časi se spreminjajo.



Gorski Karabah je ozemlje na območju Azerbajdžana, zaradi katerega se dve (sosednji) državi, Armenija in Azerbajdžan, prepirata že od leta 1905, spopadi in pogromi pa so se dogajali prav v majhnem mestu Šuši, za katero je bilo prelito veliko krvi. Spor je poniknil le v obdobju Sovjetske zveze (pa še takrat so protestirali), nato pa so se leta 1988 začeli spopadi, ki so po nekaj letih prinesli neodvisno državo, ki je skorajda nihče na svetu ne priznava. Tako Armenci kot Azerbajdžanci si še vedno lastijo Gorski Karabah. Oboji izkoristijo marsikatero priložnost, da svetu povedo, čigav je Karabah – tudi tako, da na pesmi Evrovizije pokažejo karabaško zastavo in razjezijo drugo stran.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«