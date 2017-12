FOTO: Največji veterinarski odvzem v Sloveniji, kosmatinci potrebujejo vašo pomoč

Animal Angels, društvo za zaščito živali, je poskrbelo za največji veterinarski odvzem vseh časov v Sloveniji. Na območju Novega mesta sta namreč potekala obsežna akcija in reševanje malih čivav – kar 75 so jih rešili iz neprimernih razmer.

Mali kosmatinci so bili zaprti z namenom, da bi se čim več parili, saj je to pomenilo več dobička od prodaje. Eden od ogorčenih komentatorjev je zapisal, da se jih je ravno iz tega legla dalo dobiti na spletnem oglasniku Bolha že za 100 evrov.

Ne pozabimo, zdaj male čivave potrebujejo tudi vašo pomoč. Da se bodo lažje prebile skozi mrzle dni, morajo dobiti tople posteljice in odejice.

Iz Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so nam glede odvzema psov sporočili tole:

Dne 14.12.2017 so inšpektorji območnega urada (OU) Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) - Novo mesto odvzeli 77 psov v kraju Visejec pri Žužemberku.Imetnica je gojila veliko število psov, reje ni imela registrirane. Inšpektor ji je z odločbo odredil omejitev reje na največ 5 psov in oddajo ostalih. Ker ni upoštevala odrejenega in ni dopuščala izvedbe inšpekcijskega nadzora, je bila izvedena izvršba pravnomočne odločbe. Imetnica je imela večino psov nameščenih v stanovanjski hiši, zato smo pridobili odredbo sodnika za vstop v hišo in asistenco policije. Ker ni dovolila vstopa v hišo je bila potrebna tudi pomoč gasilcev. Psi so bili nato odvzeti in nameščeni v tri zavetišča. Prva poročila o zdravstvenem stanju psov navajajo, da so vsi močno okuženi z notranjimi zajedavci, pri treh pa so bile zaznane tudi garje. Vse živali so slabo socializirane. V hiši so bile izredno slabe življenjske razmere, zato je bil o primeru obveščen tudi center za socialno delo.