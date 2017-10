FOTO: Najtežja buča tehtala 639 kil

V Mozirskem gaju je potekalo 7. državno tekmovanje v tehtanju in predstavitvi buč velikank. Kar 20 se jih je potegovalo za laskavi naslov najtežje v Sloveniji. S 639-kilogramsko je letošnjo lovoriko odnesel Novomeščan Uroš Fifolt in tako postal državni prvak za leto 2017.

Večina pripeljanih zares velikanskih buč z vseh koncev Slovenije je tehtala med 150 do 250 kilogrami, v krog potencialnih kandidatk za zmago pa se jih je uvrstilo osem, v glavnem vrste atlantic gigant. Buče so prevzeli in do specialne tehtnice prepeljali člani društva Bučmani iz Oplotnice, športni reporter nacionalne televizije Ivo Milovanovič pa se je za to priložnost prelevil v moderatorja bučnega spektakla. Ob njem sta predstavitev in tehtanje budno spremljali predstavnica sponzorja Zavoda za meroslovje Lotrič iz Kranja Urška Habjan ter državna sekretarka mag. Tanja Strniša.

Spomin na Ruth

Prvič je tekmovanje podprlo ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kar je z obiskom potrdila tudi Strniševa. Spregovorila je še o pomenu gojenja buč v prehrambne namene ter se spomnila prijateljice, pokojne Ruth Podgornik Reš, ki je največ storila za prepoznavnost, kulinarično vrednotenje ter popularizacijo buč na Slovenskem.

Številni gledalci so si lahko ogledali okrasne in jedilne ter krmne buče, ki bodo, skupaj z bučami velikankami, razstavljene še do vključno 8. oktobra. Mozirski gaj bodo nato čez zimo zaprli, izjema bo le praznični december, ko se bo 1. decembra z Božično bajko znova prebudila božična pravljica.

Pridelovalci so za zalivanje porabili veliko vode, tudi po več tisoč litrov na eno. Uroš Fifolt je povedal, da je treba več mesecev skrbne nege, od izbire semena, vzgoje sadike, posaditve na primerno lokacijo in zemljo, negovanja listov, oprašitve cveta ter »varovanja, da buče kdo ne ukrade, dokler je še prenosna«.

Fifoltova velikanka je za 110 kilogramov ugnala bučo drugouvrščenega Martina Jeharta iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu (529 kg) ter tokrat tretjega, sicer pa dvakratnega slovenskega rekorderja Janka Lovšeta iz Velike Ševnice pri Trebnjem, njegova je tehtala 482 kilogramov. Vsi do desetega mesta so poleg lepih praktičnih nagrad sponzorja prejeli skupaj več kot 1300 evrov denarnih nagrad, prvouvrščeni Fifolt kar 700.