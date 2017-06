FOTO: Najbolj priljubljeni sadež pri nas ostaja jabolko

Slovenija je tradicionalno sadjarska država, vendar je edino z jabolki samooskrbna. Drugega sadja pridelamo manj, kot ga porabimo, zato ga moramo uvažati. Sadovnjaki, vključno z jagodnjaki, obsegajo približno 10.000 hektarov površin, kar pomeni dva odstotka obdelanih kmetijskih zemljišč. Približno polovica sadja je iz intenzivne pridelave, povečuje se delež ekoloških sadovnjakov. Slovenci smo pred 15 leti najraje uživali kisli jonatan, danes se raje posladkamo s čvrstimi, sočnimi sortami, kakršni sta fuji in gala.



Moj oče, predvojno kmečko dete iz prleške vasice, se v zrelih letih z nostalgijo spominja domačega dvorišča, kjer se razprostira sodobna kmetija, na kateri še vedno gospodari naš rod: »Kadar koli si od zgodnje pomladi do pozne jeseni stopil čez prag, si se lahko do sitega najedel najrazličnejšega sadja, tako je bilo premišljeno zasajeno. Poleg jablan, hrušk, sliv, murve in drugega sadnega drevja je okoli domačije raslo tudi jagodičje, od malin in ribeza do kosmulje in seveda bezga. Ogromen grm robide je divje uspeval streljaj od doma, prav ob poti na robu gozda. Tisti nam je dal malico na poti v šolo in domov.«



Obcestno sadje Marije Terezije



Danes si tovrstnega razkošja ne moremo več niti zamišljati, večina sadje kupuje na tržnici ali kar v trgovini, sadjarstvo pa je postalo pomemben del kmetijske panoge. Začetki intenzivnega sadjarstva, kot ga poznamo danes, segajo v čas po drugi svetovni vojni, ko se po letu 1955 začne načrtna obnova sadovnjakov z večjimi nasadi. Sadjarstvo ima v naših krajih dolgo brado, na Primorskem so že v rimskem času gojili breskve, marelice in fige ter seveda oljke, drugod po Sloveniji pa se pojavi v srednjem veku, ko začnejo saditi sadno drevje okoli samostanov in graščin. Sprva samooskrbno, tržno vrednost pa dobi sadje v 16. stoletju.