FOTO: Naj vas ne preseneti, policisti danes preoblečeni

LJUBLJANA – Tretji junij policistom prinaša novo, spremenjeno podobo. Nova uredba ne posega bistveno v sedanjo ureditev, uvaja le nekatere nove dele uniforme (taktične hlače, identifikacijski telovnik, identifikacijski narokavni trak ...), pri nekaterih delih uniforme posodablja poimenovanje (balistična namesto neprebojna čelada), določene pa so tudi nekatere posebnosti pri nošenju slovesne uniforme. Podobno kot je to pri policijskih vozilih, sprememba uredbe omogoča, do bodo na uniformo nameščeni drugi obvestilni napisi in oznake, ki se nanašajo na vsebino opravljanja nalog policije, na primer vodja intervencije.

Namesto srajce polo majice

Z ministrstva za notranje zadeve še sporočajo, da bodo te spremembe vidnejše predvsem pri poletni in zimski uniformi. »Glede na naravo policijskih nalog smo namreč uvedli nekatere nove dele uniforme, ki policistom omogočajo boljšo gibljivost in večjo udobnost pri opravljanju operativnih nalog, hkrati pa so tudi precej enostavnejši za vzdrževanje,« pravijo. Tako bodo policisti pri poletni uniformi namesto svetlo modrih srajc s kratkimi rokavi nosili polo majice v kombinaciji temno in svetlo modre barve, namesto sivih hlač temno modre taktične hlače in namesto dosedanjih čevljev visoke taktične čevlje. Še naprej bodo nosili modularno vetrovko temno modre ali rumene odsevne barve in poletno čepico. Vendar pa k tej kombinaciji uniforme ne bodo več nosili kape s ščitkom in kravate.

Puli za zimske dni



Pri zimski uniformi pa je razlika v tem, da bodo namesto svetlo modre srajce z dolgimi rokavi in kravate nosili temno moder puli. Pri zimskih hlačah in čevljih je sprememba enaka kot pri poletni uniformi, torej bodo policisti nosili temno modre taktične hlače in visoke taktične čevlje. Tudi k tej kombinaciji uniforme se ne bo več nosila kapa s ščitkom, ampak le čepica ali zimska kapa.



Ker se bodo novi deli uniforme uvajali postopoma, bodo na določenih delovnih mestih zaposleni še naprej nosili obstoječo poletno in zimsko uniformo, zlasti to velja za vodstva policijskih postaj, policijske inšpektorje ipd. Rok za uskladitev je namreč pet let, zato uredba tudi ne bo povzročila dodatnih stroškov.