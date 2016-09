FOTO: Nagrajenka literarnega natečaja Onina zgodba 2016 je ...

LJUBLJANA – Danes so v knjigarni založbe Sanje Hiša sanjajočih knjig podelili literarno nagrado za najboljšo Onino zgodbo. Natečaj poteka že 21. leto. Letos so avtorji in avtorice pisali pod skupnim naslovom Laž.

Izbor nominirancev je potekal pod budnim očesom Sabine Obolnar, Valentine Smej Novak in Klavdije Miko.

Žirija je izbirala med 151 literarnimi prispevki in izbrala naslednjih 10 finalistk: Cvetko Cvet Hosta, Cvetovi igre, Marijo Deželak, Skrivnostna »laž«, Nedo Franceschinis, Gordijski vozel, Lucijo Golčer, Bela laž, Barbaro Jakopič Kraljevič, Raca nima več repa, Živko Komac, Zamolčana resnica, Metko Lampret, Hudički, Tatjano Leskošek Denišlič, Mi laže?, Ivo Novak, Drugačna laž, in Miroslavo Smrkolj, Laž.

Bralke in bralci ste s poslanimi glasovnicami odločili, da je zmagovalka lanskoletna nagrajenka, Tatjana Leskošek Denišlič.