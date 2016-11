FOTO: Nadzorniki toplic sestankujejo  ob Gardskem jezeru

Nadzorniki Term Olimia so si privoščili izlet na Gardsko jezero v hotel s petimi zvezdicami. Sejo nadzornega sveta term iz Podčetrtka so imeli namreč v več kot 500 kilometrov oddaljenem hotelu Lefay resort & Spa. Po datumih, s katerimi razpolaga direktor term Florjan Vasle, so se v več kot petsto kilometrov oddaljeno letovišče odpravili v nedeljo, 18. oktobra lani. Kar ne bi bilo nič posebnega, če ne bi stroškov nedeljskega izleta in ponedeljkovega sestanka posredno krili davkoplačevalci. Na dan potovanja so bili prek paradržavnih institucij in podjetij v državni lasti lastniki Term Olimia v več kot 70 odstotkih davkoplačevalci. Na izlet pa so potovali nadzorniki iz državnih podjetij. Pri čemer najbolj izstopa članica uprave v času potovanja še državne banke Nove KBM Sabina Župec Kranjc, ki si je v Italijo naročila celo službenega voznika.

Zapisnik poslovna skrivnost

Nova KBM je ob Kapitalski družbi in Slovenskih železnicah ena treh največjih lastnic Term Olimia, na dan izleta smo bili davkoplačevalci lastniki term tudi prek SDH. Direktorja Term Vasleta smo prosili za zapisnik zasedanja, zaradi katerega so se nadzorniki vozili več kot tisoč kilometrov, a ga nismo dobili, češ da je poslovna skrivnost.

