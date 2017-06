FOTO: Nad stranišče z županovim podpisom

KOPER – Župan Kopra Boris Popovič je dal obesiti posebno tablo ob ponovnem odprtju stranišč na tržnici. Kaj natančno je želel sporočiti s staro modrostjo Pametnejši popusti in komu, še ni čisto jasno, pod črnim napisom so začetnice županovega priimka in imena (PB), ki je že obljubil, da bo prišel čas, ko bo slehernemu jasno, zakaj napis.

Malo verjetno je, da bi tako preprosto poimenoval prenovljene sanitarije. Dejstvo je, da zaradi sanitarij še teče sodni postopek med MOK in etažnimi lastniki, pomembno pa je predvsem to, da bodo obiskovalci lokalov, turisti, zaposleni, prodajalci, natakarji in branjevke lahko znova opravljali svojo potrebo v lepo urejenih sanitarijah, ki naj bi jih koprski župan odprl predvsem »zaradi starejših ljudi in mamic z otroki«.