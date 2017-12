FOTO: Na živih jaslicah v Postojnski jami tudi Oto Pestner

POSTOJNA – Pred božičem, ko se bodo prav na praznični dan v postojnskem podzemlju začele žive jaslice, je direktor Postojnske jame Marjan Batagelj na novinarski konferenci predstavil poslovanje parka v letošnjem letu ter predstavil naložbe in druge novosti v prihajajočem jubilejnem letu.

Leta 2018 bo namreč minilo 200 let, odkar je pomožni svetilničar Luka Čeč 14. aprila 1818 preplezal steno v Veliki dvorani v vzhodnem delu Postojnske jame in ob novem odkritju vzkliknil:

»Tu je nov svet, tu je paradiž!«

Tudi invalidi na jamski vlak

Batagelj je pojasnil, da delniška družba Postojnska jama posluje zelo dobro, nadvse zadovoljen pa je tudi z obiskom ne le jame, temveč tudi drugih objektov, ki so v lasti družbe, med drugim tudi Predjamskega gradu.

»Za koncesijske naložbe bomo v novem letu namenili 960.000 evrov, in sicer za železniško infrastrukturo, pohodne poti in ograje, elektroinstalacije, komunalno infrastrukturo in opazovanje rabe jame,« je povedal prvi mož Postojnske jame.

»Za druge naložbe v Parku Postojnska jama bomo namenili 1,750.000 evrov, kar dva milijona evrov pa bomo porabili za obnovo voznega parka. Med drugim bomo odpravili posipanje s peskom, hrup bomo zmanjšali za 3 do 5 odstotkov in povečali varnost potnikov. Poleg tega bomo začeli uporabljati varčne in močnejše baterije, poskrbeli za udobnost voznikov lokomotiv in uredili videonadzor na celotno kompozicijo, prav tako bomo poskrbeli, da bo vožnja z jamskim vlakom prijazna do gibalno oviranih.«

Direktor Marjan Batagelj je spregovoril še o povezovanju turizma na Postojnskem s turizmom Cerkljanskega, kar se je zgodilo s prevzemom holdinga Certa, ter o nekaterih pomembnih uspehih tega leta: »V kategoriji najboljših srednjih podjetij smo na odličnem 18. mestu, podjetje Postojnska jama pa je hkrati najuspešnejše slovensko turistično podjetje. Prejeli smo nagrado marketinška odličnost za leti 2015 in 2017 ter nagrado ugled delodajalca 2016 in 2017.«

20 delavcev mesec dni za jaslice

Človeška ribica je prav posebna zgodba Postojnske jame. Batagelj je povedal, da je preživelo vseh 21 mladičkov in da vsi lepo rastejo. Pri starosti med 16 in 18 meseci merijo 9 cm, v naravi pa dosežejo 10 cm pri približno šestih letih.

24 let je Gabrijela Brovč že scenaristka in režiserka živih jaslic.

Predstavil je še letošnje, že 28. žive jaslice. Imeli smo posebno priložnost, da smo si kot prvi lahko ogledali letošnjo božično zgodbo v postojnskem podzemlju. Še malo prej, ko je v jamo zapeljal vlak, je vladala velika napetost. Gabrijela Brovč, scenaristka in režiserka živih jaslic, si je oddahnila: »Priprave na žive jaslice v Postojnski jami so že ves mesec v polnem teku. Dvajsetčlanska ekipa je poskrbela za to, da so zdaj vse poti urejene, prav tako luči in okraski ter nastopajoči na svojih mestih in pripravljeni za 28. tradicionalne žive jaslice, ki obetajo še več odličnih učinkov kot sicer.«

Nekaj številk: 150 nastopajočih, 16 prizorov, tri vrhunske glasbene točke, 2100 luči, pet kilometrov poti. Ob lokalnih igralcih, ki so že več let del jaslic, in režiserki Gabrijeli Brovč, ki že 24 let skrbi za predstavo, letošnje jaslice gostijo tudi pevsko zvezdo Ireno Yebuah Tiran in legendarnega Ota Pestnerja. Oba bosta zapela na prav vsaki predstavi šest dni trajajočih jaslic.

V glasbenih točkah se jima bo pridružila Tea Saksida, ki že več let nastopa v živih jaslicah, letos pa ji je pripadla čast nastopa na največjem prizoru na Veliki gori. Za svetlobni šov, glasbo in druge podrobnosti, ki v jami ustvarjajo čarobnost, tudi letos skrbi magično gledališče Serpentes.

Ejti Štih o Jezusu

Letošnje žive jaslice bodo sicer še bogatejše. Njihova dolžina ostaja nespremenjena – celotna turistična ogledna pot –, bo pa vse še bolj praznično in okrašeno. Žive jaslice med 25. in 30. decembrom, vsakič od 13. ure dalje, pomenijo vrhunec bogatega prazničnega dogajanja v Parku Postojnske jame, ki je okrašen že ves december.

Mednarodno priznana umetnica Ejti Štih je za Postojnsko jamo pripravila posebno razstavo instalacij z naslovom Jaslice sveta, ki upodablja različne običaje, praznovanje božiča z vseh celin. Jaslice sveta so pripotovale iz daljne Bolivije, kjer Ejti Štih živi in deluje.

V posvetilo je zapisala: »Jezus se rodi vsako leto, vsak božič verniki obnovijo svojo vero. Jezusovo rojstvo naj prinaša veselje, saj se je rodilo še eno dete v ta svet, ki je velik in pisan. Moje jaslice, ki prihajajo iz latinskoameriškega sonca v temo Postojnske jame, prinašajo luč upanja za boljši svet za vse.«

Na promenadi pred vhodom v jamo je na ogled tudi razstava fotografij z zgodbami, ki jih je razkril svetovno priznani in večkrat nagrajeni fotograf Ciril Jazbec. Razstava z naslovom Skrite zgodbe izpostavlja nastopajoče v živih jaslicah, sicer ljubiteljske igralce, ki v času predstav svoje življenje postavijo na stranski tir.