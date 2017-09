FOTO: Na Triglav z žarom in čevapčiči na hrbtu

ŠENTILJ – Nedavno smo v Novicah pisali o Triglavskem ledeniku, ki zelo hitro izginja. Pri tem smo se konec avgusta, v še zadnjih toplih poletnih dneh, na Kredarici pridružili geografom ZRC SAZU, ki so nam mimogrede malce potarnali nad vedenjem nekaterih v gorah. Predvsem so okrcali tiste, ki so na vrhu Triglava ravno tega dne pekli čevapčiče, pivo pa je menda teklo v potokih. Pa smo šli v akcijo in izsledili junake, ki so si tedaj na vrhu našega očaka privoščili najvišji piknik v državi.



Štajerski ljudski junaki

Našli smo jih, kje drugje kot na Štajerskem, v okolici Maribora, in sicer so se združili v skupino We will grill you, kar bi lahko prevedli kot spekli te bomo na žaru. Z najvišjim piknikom, ki so ga poimenovali Na Triglav z žarom na hrbtu, so postali pravi ljudski junaki. Že na vrhu naše najvišje gore so marsikoga razveselili s sveže pečenimi čevapčiči, o svojem podvigu pa so posneli tudi zabaven filmček, ki je hitro zakrožil po različnih videoportalih in družabnih omrežjih. V slabih desetih dnevih je dosegel izjemno gledanost, že skoraj 130.000 ogledov. »Ta pravi Štajerci, kaki carji, prave legende, bravo, pubeci, prva liga,« je samo nekaj od skoraj 300 komentarjev na facebooku.

Peka čevapčičev na Triglavu ni prepovedana, so povedali na TNP.

In kdo so štirje mladeniči, ki jih lahko v filmu vidimo, kako se ob štirih zjutraj odpravijo na pot v vsej bojni opremi, ki so jo potrebovali za preživetje, pri čemer je bil ob vseh pripomočkih za žar velik poudarek na hidraciji v obliki avtohtonega in od sonca razvajenega janževca iz njim bližnjih Radgonskih goric? Slovesno odprtje piknika so pospremili z besedami: »Lepo vreme, dobra družba, šampanjec in čevapi, ne more biti lepše,« in ponudili pravkar spečene čevapčiče številnim gornikom, ki so bili tega jutra na vrhu. Vse skupaj se je tudi končalo tako, kot se spodobi, saj so vse lepo pospravili in smeti odnesli s seboj v dolino.



Širijo kulturo peke na žaru

Kot nam je povedal vodja odprave Boštjan Weldt iz Šentilja, je We will grill you blog o peki na žaru, ki je nastal šele konec junija z objavo prvega prispevka. Njihovo poslanstvo je širjenje kulture peke na žaru ob kateri koli priložnosti, uri, vremenu, družbi, saj je, kot razloži, žar zabaven in povezuje ljudi. Ekipo so poleg njega sestavljali še trije prijatelji z vzdevki Kozi, Puha in Crni, v videu so bili poimenovani štajerske šerpe. Piknik brez družbe je namreč po njihovem mnenju precej klavrna zadeva. Sicer pa so, pove, precej povprečni fantje, približujejo se 40. rojstnemu dnevu, z nadpovprečnimi prijatelji in družino, sicer niso veliki hribolazci, so pa vsi zapriseženi športniki. Tako velik odziv so, glede na bazo sledilcev, ki se je ustvarila od konca junija, pričakovali, Boštjan tudi napove, da bo video v naslednjih dveh ali treh tednih videlo vsaj 300.000 Slovencev. Pa so ob vseh lepih odzivih doživeli tudi kakšnega manj lepega? »Ja, seveda,« se nasmeje, »koča se je zaprla ob 22. uri. To je lahko hud udarec za štajerski ego. Ampak na srečo smo dovolj izkušeni, da smo strnili vrste in se kljub dolgemu spancu podali na vrh Triglava.«



Vse po predpisih

Da je bilo z najvišjim piknikom v državi vse v redu in legalno, so nam potrdili tudi na upravi Triglavskega narodnega parka. Kot nam je razložila Tina Markun, si v TNP seveda ne želijo, da bi si prav vsakdo prinesel na Triglav čevapčiče in jih spekel, a takšno početje ni prepovedano, saj na to gledajo kot na tiste planince, ki imajo s sabo plinski ali podobni kuhalnik in si skuhajo čaj ali juho. Kurjenje ognja v TNP je prepovedano zunaj za to urejenih mest, razen za namene kmetijske dejavnosti in varstva gozdov, kuhanje in peka na plinskih ali drugih kuhalnikih pa ne. Izvedeli smo še, da imajo naravovarstveni nadzorniki na območju TNP največ težav s prepovedanim taborjenjem in napačnim parkiranjem, v obeh primerih se prekršek kaznuje s 100 evri globe. Največ kršitev je poleti, ko je obisk TNP najštevilnejši, kazni prav na vrhu Triglava pa ni bilo izdanih.