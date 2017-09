FOTO: Na razglednico Pirana Hrvat natisnil Rovinj

PIRAN, ROVINJ – Neverjetno, kako pozorne in natančne bralke in bralce ima časopis, ki ga pravkar berete. Prejšnji teden se nam je oglasil naš zvesti bralec Jože iz Ljubljane in nas obvestil, da je dobil razglednico iz Pirana. To je seveda lepo in zelo se je je razveselil. Ne nazadnje lepa navada pošiljanja razglednic bolj kot ne izumira in zato smo vsake lahko toliko bolj veseli. Vendar je Jožeta ob bolj natančnem ogledu nekaj kar precej razjezilo. Njegovo budno oko je namreč opazilo, da na njej ni našega obmorskega bisera, ampak hrvaški – Rovinj. »Razglednico mi je poslala hči iz Pirana in tudi na zadnji strani piše, da je Piran. Kako je mogoče, da v Sloveniji prodajajo razglednice Rovinja,« se rahlo jezen sprašuje.

Hrvat zaljubljen v Piran

Morda v kakšnih drugih časih dogodek niti ne bi tako razburil našega bralca, a v času po arbitražnem sporazumu o Piranskem zalivu, ko se tam kar vrstijo neljubi dogodki in provokacije itd. Gre za pomoto, šlamparijo ali provokacijo? Zato smo se odločili in zadevo raziskali. Pri tem smo prišli do glavnega krivca, to je slikar Angelo Bajuk, na hrvaškem rojen, a v Piran zaljubljen samouk, ki ima tam atelje in galerijo, kjer je bila razglednica kupljena.

»Angelo Bajuk je otrok morja. Na obali sosednje Hrvaške se je rodil in preživel otroštvo, nato se je preselil v njegovo najljubše slovensko mesto, kjer je našel svoj dom. Njegovi najljubši motivi so obala, barke in morje,« je zapisano na njegovi spletni strani v slovenščini, angleščini in italijanščini.

Tiskarski škrat

A zakaj vendar v svoji galeriji v svojem najljubšem slovenskem mestu prodaja razglednice hrvaškega Rovinja pod pretvezo, da je na njih Piran? Angelo Bajuk, ki mu mirne duše lahko rečemo domačin, saj tukaj živi in ustvarja že 14 let, se nam in našemu bralcu Jožetu takoj prijazno opraviči in nam razloži, da gre za tehnično napako oziroma tiskarskega škrata. Poleti je namreč za prijatelja iz Rovinja naslikal dva motiva Rovinja, potem pa je sklenil, da bo motiv uporabil tudi za razglednice. Ker jih je dal natisniti sočasno z razglednicami Pirana, se jih je nekaj po pomoti znašlo med njimi.

»Zelo mi je žal, da se je to zgodilo in da je bila moja stranka oškodovana. Opravičujem se in gospodu z veseljem pošljem nekaj razglednic Pirana,« se je takoj odzval in tudi nam poslal oboje razglednice, tako dva motiva Rovinja kot enega Pirana. Pri tem je tudi sporočil, da je razglednice Rovinja že umaknil iz prodaje.