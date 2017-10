FOTO: Na prazniku le za vzorec kozjanskih jabolk

PODSREDA – Minuli vikend je Praznik kozjanskega jabolka dopolnil 18 let. V teh letih se je dodobra utrdil med domačini pa tudi med obiskovalci, ki jih ne manjka od blizu in daleč. Organizator prireditve, ki je dosegla polnoletnost, je Kozjanski park, v dogajanje pa se aktivno vključujejo tudi domačini, zlasti na sejmu v Podsredi.

Letošnjemu dvodnevnemu vrvežu je bilo vreme zopet naklonjeno: z izjemo nedeljskega dopoldneva, ko se je pokazalo nekaj oblakov, je bilo sončno in za ta čas prijetno toplo. Med stojnicami, kar 170 različnih ponudnikov je ponujalo svoje pridelke in izdelke, od kmetij do rokodelcev in umetnikov, se je bilo treba kar prerivati, da si v gneči lahko pokušal lokalne dobrote, od sirov, mesnin, piškotov, kruha do marmelad in kar je še tega, kar pripravljajo kmečke gospodinje. Prireditev je dobila ime po jabolku, ki je simbol prepoznavnosti zavarovanega območja Kozjanskega parka, kjer še danes raste več kot sto starih sort jablan, ki jih kmetje, v sodelovanju s parkom, skrbno negujejo. Narava je letos žal poskrbela, da je bilo na sejmu prav jabolk najmanj. Spomladanska pozeba je namreč opustošila kozjanske sadovnjake, ki se razprostirajo na skoraj 500 hektarjih površine, na njih pa raste več kot 50.000 dreves tradicionalnih sort jabolk in hrušk.

Tako so lahko jabolka kupili le srečneži, ki so prišli dovolj zgodaj, saj je tistih nekaj zabojčkov, kar jih je bilo na voljo, bliskovito pošlo. Kljub za podeželje vrtoglavi ceni, za 15-kilogramski zabojček je bilo namreč treba odšteti kar 40 evrov. Če preračunamo, je to dobra dva evra in pol na kilogram, kar pa se nam v trgovini, žal, zdi že skoraj normalna cena.

Lupijo, nato vlečejo

Da so Kozjanci zavezani jabolkom, kaže tudi tekmovanje v spretnosti lupljenja. Kdo bo iz enega jabolka izrezal najdaljši olup, ne da bi ga pretrgal? Absolutni in nesporni zmagovalec zadnjih let je Martin Magdalenc, ki je letos izrezal 393-centimetrskega, njegov rekord pa znaša neverjetnih 540 centimetrov. Torej skoraj pet metrov in pol iz enega samega jabolka, Martin pa za rezanje porabi celo uro.

Ko so jabolka nalupljena, gredo k mojstricam jabolčnega zavitka, ki na trgu na velikih mizah najprej zamesijo in razvlečejo testo, povejmo, da si naziv mojstrice več kot zaslužijo, in ga potresejo z nadevom iz jabolk, zavijejo v štrudelj ter spečejo. Deset ekip se je pomerilo ta vikend v veščini, ki danes ni več samoumevna, saj vlečeno testo lahko kupimo v vsaki vaški trgovini. Zato nas še bolj veseli, da so letos prva tri mesta odnesla mlada dekleta, štrudelj mojstrci leta 2017 pa sta postali Tatjana Terbovc in Tjaša Rakef iz Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje.

Pestro je bilo tudi kulturno in zabavno dogajanje, v velikem prireditvenem šotoru se je pelo, plesalo in muziciralo, da se je slišalo daleč naokoli. Navdušili so člani plesne skupine Fitshebeen, ki so na prireditev na Kozjansko že štirinajstič pripotovali iz daljnega severa Nemčije. Kot bi se hoteli opravičiti, povedo, da so nekajkrat manjkali iz res opravičljivih razlogov. Predstavili so se tudi mladi muzikanti, 12 harmonikarjev, ki sicer gulijo osnovnošolske klopi, pa ljudski pevci in trebušne plesalke, slišali in videli pa smo lahko tudi country ritme in plese.