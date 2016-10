FOTO: Na pomoč: Sneg bo pokopal hišo in brata!

ROŽIČKI VRH – Jesen je najlepši letni čas na vinorodnih hribčkih Kapelskih goric, takrat se domačini veselijo pobiranja plodov narave, zlasti zlatih grozdnih jagod, iz katerih bo pritekla rujna kapljica – ponos tega območja. Žal pa so tudi takšni, ki se nimajo česa veseliti, kvečjemu jih je vse bolj strah prihajajoče

Bi kdo kupil plošče? V želji, da bi prišla do kakšnega evra, je Srečko Čolnik povedal, da bi z veseljem prodal na desetine gramofonskih plošč, kakršne smo poslušali v drugi polovici prejšnjega stoletja, ljubitelji glasbe, ki so proti digitalnim nosilcem zvoka, pa jih še dandanašnji. Prav tako je v nekdanji shrambi, kjer je nekoč bila preša in ki se bo kmalu dokončno podrla, še nekaj vrednega orodja in opreme, zlasti je lepo ohranjen drobilnik koruze, šrotar po domače. Če se bo njun načeti dom zrušil, bo tako ali tako pokopal vse pod sabo. Zbiranje pomoči Brata Čolnik ne prosita za denar, ampak gradbeni material. Zbirati ga bomo pomagali tudi na Slovenskih novicah: kdor želi pomagati, lahko pokliče na telefonsko številko našega prekmurskega dopisništva 041-733-945.

zime. Med njimi sta tudi brata Srečko in Branko Čolnik z Rožičkega Vrha v občini Sveti Jurij ob Ščavnici. Prvi leta 1965, drugi pa leto pozneje, 1966., nista bila rojena pod srečno zvezdo. A čeprav jima že od otroštva, skupaj z nekaj let mlajšo sestro, ki je zdaj »na svojem v Lendavi«, kakor sta povedala, ni bilo postlano z rožicami, se je stanje še bistveno poslabšalo, ko sta ob osamosvojitvi leta 1991 ostala brez mame Jožefe in 15 let pozneje, 2006., še brez očeta Jakoba. Ta je bil gradbinec in je znal marsikaj postoriti, doma so redili tudi nekaj prašičev, imeli so vinograd in sadovnjak.

Komaj za hrano

Pa zdaj? Saj ne da si brata ne prizadevata, a pač po svojih zmožnostih. Branko je zaposlen v Zavodu Detel v Murski Soboti, centru za vključevanje invalidov v delo, kjer zasluži nekaj sto evrov na mesec, Srečko pa poskuša priložnostno zaslužiti kakšen evro – trenutno obira grozdje v Radgonsko-Kapelskih goricah. Za hrano še povežeta mesec z mesecem, za vložek v zidove in streho pa jima zmanjka. A prav streha je na tem, da se jima zruši na glavo.

