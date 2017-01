FOTO: Na Melanijino gala večerjo povabljen mladi Sevničan

SEVNICA – Ko je že kazalo, da Slovencev, razen veleposlanika Boža Cerarja, ne bo na ameriških inavguracijskih slovesnostih, čeprav bo prva dama ZDA postala Slovenka Melania Trump, je v Sevnico prispelo vabilo na tradicionalno inavguracijsko večerjo, katere častna pokroviteljica bo Sevničanka.

Povabljen je Tomaž Lisec, eden mlajših poslancev opozicijske SDS, ki nam je povedal, da se bo večerje udeležil. Ker bo 19. januarja, torej dan pred inavguracijo, v Washingtonu srečanje parlamentarne skupščine Nata, bo na večerji prisoten tudi najmlajši poslanec SDS Žan Mahnič.

To je vabilo, ki ga je prejel Lisec.

Župan je rekel ne

Lisec je informacijo o poti v Ameriko objavil na svojem facebook profilu, kjer je bil deležen vala navdušenja in pozdravov za bodočo prvo damo.

Lisec je pred odhodom v Ameriko povedal: »Potem ko je župan občine Sevnice zavrnil povabilo na Sister Cities Internacional inavguracijsko večerjo, ki jo vedno organizira bodoča prva dama, častna pokroviteljica, tokrat prek Melanie Trump tudi v sodelovanju s slovenskim veleposlaništvom v ZDA, sem bil jaz kot poslanec in tudi občinski svetnik iz Sevnice povabljen na ta gala dogodek. Želja veleposlaništva je bila tudi navezava gospodarskih in turističnih stikov določenih ljudi iz ZDA, predvsem županov, s predstavniki občine Sevnica. Škoda bi bilo zamuditi to priložnost in cca 400 vabljenim ljudem iz politike in gospodarstva osebno ne predstaviti lepot in posebnosti Sevnice ter tudi Slovenije. In jih povabiti k političnemu, gospodarskemu in turističnemu sodelovanju.«