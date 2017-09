FOTO: Na Kredarici pivovarji točili vodo

Postavili so pravi šank, ki so ga prinesli na hrbtih.

KREDARICA – Precej začudenja med naskakovalci naše najvišje gore sta prejšnji petek sprožila čisto pravi točilni šank, ki je bil tega dne ob Triglavskem domu na Kredarici, in čisto pravi pivovar, ki je točil iz njega. A prav nobene velike žalosti ni bilo, ko je iz njega namesto piva pritekla voda, šlo je namreč za akcijo Pivovarne Laško, v okviru katere so se povzpeli v kraljestvo zlatoroga in od tam opozarjali, da je treba alkohol uživati odgovorno.

Svetovni dan odgovornega pitja piva

Ob šestih zjutraj so se predstavniki pivovarne ter skrbnica in ambasadorji projekta Gremo v hribe v varstvu izkušenih gorskih reševalcev Gorske reševalne zveze Slovenije podali proti našemu očaku, seveda pa so se že dan prej, ko je na Kredarici zapadlo kar 80 centimetrov snega, odločili, da se bodo vrhu pač odrekli. Saj se da svetovni dan odgovornega pitja piva praznovati tudi malce nižje, ne prav na vrhu na 2864 metrih nadmorske višine. Namreč, 16. september je že dve leti na pobudo treh največjih svetovnih pivovarjev svetovni dan odgovornega pitja piva, in seveda so se pobudi pridružili tudi v Sloveniji. Vse skupaj se je sestavilo v petkovo akcijo, zaradi slabega vremena ne čisto natančno ob pravem datumu. Ob 11. uri, po petih urah hoje iz doline Krme, se je 20 članov zlatorogove karavane s šankom, 72 plastenkami vode, drugimi pripomočki in osebno opremo na hrbtih lahko veselo posončilo pri naši najvišji gorski postojanki, kjer jih je sprejel oskrbnik Herman Uranič in iz rok predstavnika pivovarne in organizatorja dogodka Roka Nemca prejel tablo z dobrodošlico v kraljestvu zlatoroga.

Obstajajo namreč priložnosti, ko se tudi pivu reče ne, in ena od njih je izlet v gore. Tam moramo imeti trezno glavo.

Le trezni v hribe

Potem so se lotili sestavljanja šanka in ozaveščanje se je začelo. V tradicionalno opravo oblečeni laški pivovar je namesto piva točil vodo in s tem simbolično pozval k odgovornemu pitju alkohola. Ob kozarčku vode je vsakdo dobil kuponček za pivo, ki ga je lahko izkoristil šele v dolini. »Obstajajo namreč priložnosti, ko se tudi pivu reče ne, in ena od njih je izlet v gore. Tam moramo imeti trezno glavo,« so opozorili organizatorji.

Med najbolj zagretimi v zlatorogovi karavani sta bila oblikovalca likovne podobe blagovne znamke Zlatorog in projekta Gremo v hribe Primož Pislak in Simon Pavlič. Čeprav sicer nista med najbolj aktivnimi planinci, sta vztrajno premagovala triglavske strmine, in če bi ju od blizu videli na cilju, bi morda opazili tudi kakšno solzo sreče. Prav tako bi si medaljo za pripadnost projektu zaslužila oba pivovarja, ki sta si na Kredarici nadela pravi tradicionalni pivovarski opravi. Miran in Marko sta med začetnimi pripravami na akcijo odločno zavrnila helikopterski prevoz in privolila v višinsko strežbo šele potem, ko sta šla lahko v službo tako, kot se v hribih spodobi, peš.