FOTO: Na gradu milijon turistov

Ljubljanski grad je zadnjih pet v upravljanju istoimenskega javnega zavoda. Naslednjih pet let ga bo spet vodila Mateja Avbelj Valentan, kar pomeni, da je konec oktobra začela drugi mandat. JZ Ljubljanski grad si je ob ustanovitvi leta 2011 zastavil cilj, da bi to kulturno-turistično točko v prihodnje obiskalo milijon obiskovalcev na leto. Cilj je zavod prvič dosegel že leta 2013, ko je to številko tudi presegel, enako je bilo v nadaljnjih letih delovanja. »Pomembno je, da smo imeli v vseh letih rast števila obiskovalcev in potnikov na tirni vzpenjači, ob tem pa smo tako domačim kot tujim obiskovalcem vseskozi ponujali nove vsebine tako na kulturno-umetniškem področju kot na področju izvajanja turistične dejavnosti,« je ob izteku prvega mandata povedala direktorica zavoda.



Najbolj obiskana točka v državi



Poudarila je pomen ključnega sodelovanja in podpore ustanoviteljice, Mestne občine Ljubljana, ki je v petih letih delovanja finančno podprla investicije, na podlagi katerih lahko zavod širi svojo ponudbo. Med ključnimi so obnova Stolpa strelcev, kjer je začela obratovati restavracija Strelec, ureditev ječ samic, kjer je na ogled stalna postavitev Kaznilnica, obnova dotrajanih bele in modre dvorane, torej poročnih dvoran, odprtje Lutkovnega muzeja in grajske trgovine Doživetja za domov, izgradnja vstopnega paviljona, energetska sanacija gradu, skorajšnje dokončanje obnove Hribarjeve dvorane in zasaditev grajskega vinograda.



»Na Ljubljanskem gradu se vsako leto zvrsti od 300 do 400 dogodkov, ki jih organiziramo sami ali v koprodukciji, svoje prostore pa oddajamo tudi drugim organizatorjem za izvedbo različnih dogodkov,« pravi Avbelj Valentanova. »Tako je grad postal živahno kulturno in družabno središče prestolnice. Ob sledenju razvojnim smernicam v turizmu, uvajanju doživljajskih vodenih ogledov, vzpostavljenem sistemu avdiovodenja v kar dvanajstih jezikih in uspešnem sodelovanju s Turizmom Ljubljana dopolnjujemo turistično ponudbo prestolnice in smo postali tudi najbolj obiskana kulturno-turistična točka v državi.«



Direktorica JZ Ljubljanski grad dodaja, da bodo lahko le z odgovornim delom upravičili zaupanje obiskovalcev: »Dokončanje obnove Hribarjeve dvorane nam bo ponudilo nove možnosti za izvajanje tržne dejavnosti oddaje dvoran, dvorano pa bomo lahko uporabljali tudi za kulturno-umetniške vsebine. Izgradnja vinoteke bo še dodatno zaokrožila vinsko zgodbo ob dogodkih, povezanih s potomko stare trte z Lenta in z grajskim vinogradom.«



Dozdajšnja in nova direktorica mag. Mateja Avbelj Valentan še pove, da bodo morali svoj stalni prostor v prihodnje dobiti vzgojno-izobraževalni programi, saj jih je vsako leto več: »Za ta namen je predvidena prenova prostora v traktu pod grajskim salonom oziroma kavarno. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali, da bodo naši projekti, povezani z dostopom na grajski grič, trajnostno naravnani, zato z Mestno občino Ljubljana že iščemo rešitve na tem področju. Z odlično ekipo sodelavcev in grajskih partnerjev bomo še naprej skrbeli za čist in urejen grad ter okolico, varnost naših obiskovalcev, prijaznost osebja, raznolike vsebine, vrhunsko kulinarično ponudbo, kar domačim in tujim obiskovalcem ne bo ponujalo samo celodnevnega doživetja, pač pa skupaj s širšo okolico, z urejenimi potmi po grajskem griču vse do grajskega vinograda tudi priljubljeno sprehajališče nad mestom.«



Od opazovalnice do gradu



Grajska preteklost je pestra in zanimiva. Iz obdobja antike izhajajo nagrobniki in drugi kamni, ki so jih stoletja pozneje kot gradivo vzidali v grajski kompleks. V obdobju rimske Emone sta bila morda na grajskem hribu opazovalnica in kultni prostor. Tudi čas po Emoni ostaja uganka do začetka srednjega veka. Tedaj je na grajskem griču že stala utrjena postojanka, tako imenovani Spanheimski grad. V 13. stoletju je bil to drugi grad, ki je stal nad Mestnim trgom. Rezultati izkopavanj zagotovo potrdijo, da je to najstarejša zidana trdnjava na tem območju. S smrtjo Ulrika leta 1269 se je končalo stopetdesetletno obdobje vladavine te rodbine. Naslednje leto sta grad in mesto doživela prvo znano vojaško preizkušnjo: posest rodbine Spanheimov je zavzel češki kralj Otokar II. Přemysl.



Naslednjih sto let je grad menjaval lastnike, dokler ni leta 1335. dežela Kranjska prešla v dedno posest Habsburžanov. Utrditev grajskega poslopja v 15. stoletju je bila posebno pomembna zaradi turških vpadov, ki so mesto prvič ogrozili leta 1415. Posegi v 15. stoletju, v obdobju vladavine deželnega kneza in hkrati avstrijskega cesarja Friderika III. Habsburškega (1415–1493), so popolnoma spremenili podobo prvotnega gradu. Staro spanheimsko trdnjavo so podrli skoraj do temeljev in postavili novo grajsko utrdbo, to je tretji grad, katerega tloris je nepravilen.



Leta 1515 je katastrofalni potres prizadel vso deželo, razen grajskega kompleksa. Razen obodnih zidov, grajske kapele in vogalnih stolpov so preostali prostori nastali v 16. in 17. stoletju. Sredi 17. stoletja je grad izgubil vlogo trdnjave in rezidence, prav s tem pa se je začel počasen propad.



Cesar Jožef II. (1741–1790) je prostore spremenil v kaznilnico. Konec 18. stoletja, med letoma 1793 in 1796, je dunajska administracija menila, da bi ga bilo najbolje podreti, gradbeni material pa prodati. Proti temu so bili kranjski deželni stanovi in deželni odbor; prevladalo je prepričanje, da ga je treba ohraniti. Te polemike je prekinil prihod Francozov spomladi leta 1797, ko je francoska vojska prvič zasedla Ljubljano, znova pa v letu 1809. V obdobju Napoleonovih Ilirskih provinc (1809–1813) sta bili na gradu vojašnica in vojna bolnišnica.



Po vrnitvi Avstrijcev leta 1815 so poslopje spremenili v kaznilnico za osebe s Kranjskega in Koroškega, obsojene na kazen do desetih let težke ječe. Celotno poslopje se je s krajšimi prekinitvami uporabljalo za kaznilniške namene do konca druge svetovne vojne.



Leta 1848 so namesto starega obrambnega stolpa nadzidali današnji razgledni stolp z uro. Sprva je bil namenjen za kulturne ustanove, zaradi stanovanjske stiske pa so ga delno preuredili v stanovanja, ki so bila v njem tudi po drugi svetovni vojni, do leta 1963, ko je bila sprejeta zasnova o popolni prenovi. Propadajoči grad je sistematično prenovo dočakal, potem ko so v letih 1962 in 1963 izselili 280 grajskih stanovalcev. Prenova se je začela leta 1969.