FOTO: Mraz do kosti: tu so danes izmerili –7

LJUBLJANA – Temperature se počasi, a vztrajno spuščajo. Tisti, ki ste se danes zjutraj odpravili od doma, ste gotovo morali nase dati plast več kot pred dnevi.

Nekateri so morali zgodaj zjutraj že čistiti vetrobransko steklo, saj je zaledenelo. Med temi je bil tudi bralec Jaka, ki nam je posredoval fotografijo zaledenele šipe. S fotografije pa je razvidno tudi, da je njegov avto izmeril 0 stopinj.

Minus je tu

In kakšno je stanje drugod po Sloveniji? Ob 6.30 je samodejna merilna postaja izmerila –7 na Kredarici. Pod lediščem so bile temperature še v Celju, Postojni, Slovenj Gradcu (–2), Ilirski Bistrici (–1) in Ratečah (–4).

Tudi drugod po Sloveniji so se gibale okoli ničle, največ so jih namerili v Krajinskem parku Goričko (7), v Lendavi in Kopru 6 in v Novi Gorici 4. Več v tabeli, ki si jo lahko ogledate v fotogaleriji zgoraj.

