FOTO: Močno sneženje zelo ovira promet na primorki

LJUBLJANA – Zaradi močnega sneženja in plužnih skupin je promet na Notranjskem in Primorskem, predvsem na primorski avtocesti med Senožečami in Vrhniko, upočasnjen in oviran. Voznikom priporočajo, naj se na pot odpravijo samo z ustrezno zimsko opremo.

Na primorski hitri cesti je med razcepom Srmin in priključkom Bertoki v smeri Kopra promet oviran tudi zaradi prometne nesreče, poroča prometno-informacijski center.

Na avstrijski strani prelazov Ljubelj in Jezerski vrh so obvezne zimske verige, prelaz Korensko sedlo pa je zaradi snega zaprt na avstrijski strani. Zaradi zimskih razmer in zemeljskega plazu je za ves promet zaprt tudi prelaz Vršič.