FOTO: Močan veter že zahteval davek: razglasili oranžni alarm

Takole so posredovali v Slovenski Bistrici. Odkrilo je streho. Foto: facebook

LJUBLJANA – Močan veter na severovzhodu države podira drevesa in električne drogove, razkril je tudi streho gospodarskega poslopja, poročila uprava za zaščito in reševanje. Agencija RS za okolje (Arso) je za danes ponoči in petek dopoldne razglasila oranžni alarm za severovzhod države, veter pa naj bi ponehal v petek okoli poldneva.

Na območju občine Slovenske Konjice je brez oskrbe z elektriko zaradi prevrnjenega električnega droga ostalo okoli 200 odjemalcev, ki se napajajo z daljnovoda Poljčane.

Na Arsu opozarjajo, da lahko do petka dopoldne jugozahodnik v sunkih doseže hitrost tudi med 70 in 90 kilometri na uro.

Sicer pa bo ponoči in zjutraj pretežno oblačno, ponekod na Primorskem tudi megleno, le na severovzhodu bo sprva še delno jasno. V zahodni polovici države se bodo začele pojavljati padavine, drugod bo sprva še po večini suho. Jugozahodni veter se bo polegel. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 11 stopinj Celzija.

Jutri čez dan se bo dež okrepil in razširil nad vso državo. Popoldne se bo veter obračal na severovzhodno smer, od vzhoda se bo začelo hladiti. Zvečer bo na Primorskem zapihala zmerna burja, ki se bo v noči na soboto še krepila. Meja sneženja se bo v noči na soboto spuščala. Najvišje dnevne temperature bodo popoldne od 4 do 13 stopinj Celzija, je še zapisano na spletni strani Arsa.