FOTO: Mladega Alena zdravijo s škorpijonovim strupom

NOVO MESTO – Življenje je včasih nepredvidljivo in kruto, krene svojo pot in pred človeka postavlja nove in nove prepreke. Tudi na videz nepremagljive. To na lastni koži občuti 23-letni Alen Novak iz Dolenje Težke Vode, zbolel je za zahrbtno in izjemno redko boleznijo, gerstmann-straeussler-scheinkerjevim sindromom. A Alen je borec, je vztrajen in potrpežljiv. Da je za zmago potreben boj, je dolga leta spoznaval, ko je bil še aktiven in uspešen kolesar, in še vedno mu v mislih odzvanjajo besede njegovega trenerja Janeza Jagodica: tudi ko ti je najbolj hudo in težko, je treba pritisniti, se boriti in ne odnehati …

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«