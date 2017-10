FOTO: Miss Slovenije mu je rešila življenje

KRANJSKA GORA – Gore in gozdovi so zdaj prelepo obarvani s pisanim listjem in vsak lep vikend zvabijo na tisoče pohodnikov v svoj objem. A vendar je minuli konec tedna le malo manjkalo, da bi se sredi žarečega jesenskega gozda tik pod zelo obljudeno potjo zgodila huda tragedija. V petek popoldne se je pohodnik iz Anglije odpravil iz Kranjske Gore proti Vitrancu. Zaradi obilice jesenskega listja, ki iz nezahtevne poti lahko naredi drseči tobogan, je zdrsnil s poti in se tako hudo ranil, da je le negibno obležal in čakal, da ga bo kdo našel. A čas je tekel, začelo se je mračiti in nihče ni slišal njegovih klicev na pomoč. Ubogi revež je tako ležal vso noč in še skoraj polovico naslednjega dne. Na nadmorski višini 1120 metrov, kjer je bil, se temperature zdaj ponoči gibljejo okoli ničle, kar pomeni, da lahko kdo, ki negibno leži in nima toplih oblačil, zaradi podhladitve tudi umre.

Šele drugi dan zaslišala klic na pomoč

Vprašanje je, koliko časa bi se ponesrečenec še lahko upiral mrazu, žeji in lakoti, če ne bi njegovih klicev na pomoč slišala naključna planinka, ki se je v soboto okoli 14.00 ure s partnerjem vzpenjala proti Vitrancu, vendar po drugi poti. Ta naključna planinka je bila Alenka Vindiš iz Maribora, ki je dramatično doživetje opisala tudi na svojem blogu.

