FOTO: Mesarskega očeta, sina in zeta v zapor: dobili so 11 let

LJUBLJANA – Sodnica ljubljanskega okrožnega sodišča Jasmina Javornik je nekdanje vodilne v Mipu obsodila na zaporne kazni. Nekdanjemu vodilnemu v družbi Vojtehu Volku je prisodila šest let, nekdanjemu vodji Pomurke Martinu Kovaču in nekdanjemu direktorju Mipa Marku Volku pa dve leti in pol zapora. Skupaj so torej obsojeni na 11 let.

Po oceni sodišča so bila dokazana vsa očitana kazniva dejanja. Obtoženi sicer na današnji narok niso prišli. Obtožnica je nekdanjega vodilnega v Mipu Vojteha Volka bremenila kaznivega dejanja zlorabe položaja in preslepitve bank pri pridobitvi posojila. Preslepitve bank sta bila obtožena tudi nekdanji vodja Pomurke Kovač in nekdanji direktor Mipa Marko Volk.

Preslepili pet bank

Tožilstvo je sicer Vojtehu Volku očitalo, da je zlorabil položaj, ko naj bi bil prek svojega srbskega podjetja Kolbis svojemu italijanskemu podjetju Eurovit nezakonito pridobil 315.000 evrov premoženjske koristi. Poleg tega je vsem trem očitalo, da so namenoma preslepili pet bank in jih oškodovali za približno šest milijonov evrov. Bankam naj bi bili posredovali prirejene bilance, da so dobili nova posojila, podjetje pa je šlo kljub temu leta 2009 v stečaj.