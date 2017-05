FOTO: Mercator odpeljal v rdečo in si privoščil vilo

V sredo je odjeknilo in odmevalo – slovenski, no, hrvaški trgovec Mercator je lani pridelal za neverjetnih, gromozanskih 72,7 milijona evrov čiste izgube! Na družabnih omrežjih so nekateri hitro izračunali, da je to večji minus, kot znaša plus, ki sta ga v tem času ustvarila njegova konkurenta Hofer in Lidl. Toda predsednik uprave Mercatorja Anton (Toni) Balažič, ki je načeloval med pridelavo izjemne izgube, se je ravno februarja lani v Mariboru veselil nove družinske vile. Ene od najbolj prestižnih in zaželenih, v luksuznem predelu pod Kalvarijo ob mestnem parku. Čeprav je formalno lastnica hiše njegova žena Tamara Zajec Balažič, si dragoceno novo nepremičnino po prihodkih, ki jih je še nedavno prvi mož Mercatorja ustvaril v minulih letih, tudi lahko privošči, to je treba priznati.

Gurs znižal (o)ceno

Balažičevi so vilo kupili od Škofijskega ordinata Maribor in Rimskokatoliškega škofijstva Maribor, kakšna je bila cena, ni znano.

