FOTO: Meja sneženja se niža. Poglejte, kje že imajo sneg

LJUBLJANA – »Sreda bo po svežem in meglenem jutru prinesla sončno vreme s pogledom na zasnežene vrhove gora,« sporočajo iz Agencije RS za okolje.

Ponoči bo dež povsod ponehal, do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastala megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9 stopinj, čez dan bo po večini sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija.

V četrtek bo v vzhodni Sloveniji po večini sončno. V noči na petek se bo dež okrepil in razširil nad vso Slovenijo. V petek čez dan bo oslabel in popoldne v večjem delu Slovenije prehodno ponehal.

Medtem pa smo na portalu Hribi.net med posnetki kamer zasledili Poštarski dom na Vršiču, ki je že dobil belo odejo. Hmm ...



Se bo meja sneženja spustila? To vprašanje smo zastavili dežurnemu vremenoslovcu pri Agenciji RS za okolje (Arso) Andreju Velkavrhu. Pravi, da lahko sneži do okoli 1600 metrov nadmorske višine, ko bodo padavine oslabele, pa se bo meja sneženja spet dvignila. V prihodnjih dneh lahko pričakujete nihanje temperatur: jutri in pojutrišnjem okoli 20, petek bo hladen, tudi deževen, za vikend pa kaže, da bo spet topleje.

Kako je pri vas?