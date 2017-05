FOTO: Mati in hči le še 30 metrov od katastrofe

VELIKA NEDELJA – Ker nekdanji rudnik ni ustrezno saniran, se tla v Prlekiji vdirajo ter ogrožajo številne domačije in vikende. Mnogi se sprašujejo, ali bodo cele družine končale v rudniških jaških. Država ne ukrepa, češ da plazu ni povzročil nekdanji rudnik, občina pa trdi nasprotno, in sicer tisto, kar je vsem jasno: da se zemlja ne bi premikala, če nekoč tod ne bi bilo rudnika.



V minulih letih se je ob obilnejšem deževju in nalivih na območju Prlekije sprožilo veliko manjših in večjih plazov, ki grenijo življenje lastnikom zemljišč, nekaterim ogrožajo nepremičnine in celo življenja. Daleč najbolj so ogroženi prebivalci zgornjega dela vasi Vičanci pri Veliki Nedelji v občini Ormož.



Na udaru sta še posebno trgovka Jasna Vlašič in njena hči Jasmina, ki živita tam, kjer plaz počasi odnaša vse pod seboj, kjer se zemlja in vse, kar je zraven, preprosto pogreza. Osrednje plazišče se je do njune nove hiše približalo že na manj kot 30 metrov. Grozljivo je živeti v nenehnem strahu, kdaj boš skupaj s hišo zgrmel v brezno. Na območju, kjer je več stanovanjskih hiš in vikendov, za plazenje, kot kaže, nista kriva deževje in narava, temveč človeška roka. Pod Vičanskim hribom in vse tja do Podgorcev je bil do 15. novembra 1958 rudnik rjavega premoga, ki ga po zaprtju niso ustrezno sanirali. To se zdaj maščuje ljudem, ki tam živijo.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«