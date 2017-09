FOTO: Mariborska sodišča rekordno kršijo ustavo

Statistika, ob kateri bo tiste, ki so se znašli pred roko pravice pred katerim od sodišč z območja Višjega sodišča v Mariboru (torej njegovih okrajnih in okrožnih sodišč), stisnilo pri srcu. Pravnika mlajše srednje generacije dr. Andraž Teršek in dr. Jurij Toplak sta v skupni študiji ugotovila, da je verjetnost kršitve človekovih pravic ali ustavnih pravic v Mariboru kar 40 odstotkov večja kot v Ljubljani, štirikrat večja kot v Kopru in šestkrat večja kot denimo v Celju. Odziv predsednika Vrhovnega sodišča Damijana Florjančiča: »Ni razlogov za ukrepanje.« Minister za pravosodje Goran Klemečič pa: »Nimam pristojnosti.«



A gremo lepo po vrsti. Ustavni pravnik z Evropske pravne fakultete Teršek in Toplak, predstojnik mariborske katedre za ustavno pravo, sta analizirala odločbe Ustavnega sodišča RS v zadevah ustavnih pritožb, v katerih je sodišče v obdobju enega leta, od 1. junija lani do 30. junija letos, ugotovilo kršitve človekovih pravic. Prispevek sta pred dnevi objavila v strokovni reviji Pravna praksa in poudarila, da so to zgolj primeri ugotovljenih kršitev človekovih pravic.



