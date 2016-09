FOTO: Ljubljanska džamija ne bo modra, ampak bela

LJUBLJANA – Slovenski muslimani v Ljubljani na Parmovi ulici gradijo svoj težko pričakovani Islamski kulturni center z džamijo, ki jo obdajata upravna in študijska stavba.



Po besedah generalnega tajnika islamske skupnosti v Sloveniji Nevzeta Porića je po zadnjem štetju leta 2002 v Sloveniji približno 50.000 muslimanov. »A ker se jih je v tem času veliko preselilo iz Bosne in Hercegovine in drugih delov bivše države v Slovenijo, ugibamo, da tu živi od 80.000 do 100.000 muslimanov. Vsi seveda niso člani naše skupnosti, kar pomeni, da se ne udeležujejo vseh naših aktivnosti.« V Ljubljani in širši okolici živi približno 30.000 muslimanov. »Na petkovih molitvah se nas zbere okoli 1000,« poudari Porić, ki z muftijem Nedžadom Grabusom vodi gradnjo Islamskega verskega in kulturnega centra.



Kljub visokemu številu so bili muslimani v Sloveniji versko in kulturno gledano razseljeni, saj niso imeli središčne džamije, kot imamo pri nas škofijske cerkve stolnice. Zato morajo molitve ob velikih praznikih opravljati v telovadnicah, kar seveda ni primerno.



Džamija je muslimanski verski objekt z molilnico kot osrednjim delom, umivalnico ob njej in stolpom minaretom, od koder mujezin kliče k molitvi. Džamija v Ljubljani bo imela ob naštetem še upravno stavbo z nekaj stanovanji in upravnimi prostori na zahodni strani in študijsko stavbo z učilnicami na severni strani. S ploščadi molilnice bo lep pogled na vrt, ki kaskadno pada pod ploščad, kjer bo tudi restavracija.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«