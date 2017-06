FOTO: Lisica ujeta v plastenki

KRIŽEVCI – Ljubitelji živali z Goričkega so nas obvestili, da v okolici Križevcev poteka prav posebna reševalna akcija. Iščejo lisico, ki se je ujela v nenavadno past, iz katere jo je treba nujno čim prej rešiti. Gre za plastenko, ki jo je nekdo nemarno odvrgel, mladiček pa si jo je nekako nataknil na glavo. »Gotovo gre za mlado lisico, ki je neizkušena in si je na glavo nabila plastično posodo. Če je kmalu ne odstranimo, lahko živalca umre v hudih mukah. Brez hrane bi še zdržala nekaj dni, toda brez vode... Zato jo moramo čim prej odkriti in jo pripeljati v ambulanto, najprej na infuzijo, potem pa jo postopamo odpeljati na isto območje, kjer se bo znova privadila na naravo,« je povedala veterinarka Smiljana Nabergoj z Veterinarskega inženiringa Nabergoj v Moravskih Toplicah, ki daleč naokoli slovi po skrbi za vse živali, za hišne ljubljenčke, domače in divje.



Ko o tem povprašamo na Lovsko družino Križevci, nas starešina Karel Pojbič prav nič ne razveseli z novico, da so lisice v tem času sicer zaščitene, vendar je njihova lovska družina zaradi velike škode, ki jo povzročajo te živali, dobila dovoljenje za izredni odstrel. Kar seveda pomeni, da bi lovci mladička s plastenko, če bi ga zagledali, najbrž ubili.



Za nasvet, kako ujeti lisičko, smo povprašali starešino druge lovske družine, in sicer Križevci pri Ljutomeru. Jožko Verač nam je povedal, da bi lisico, če bi se to zgodilo pri njih, zagotovo pomagali ujeti in jo rešili plastične smrti, saj so v tem obdobju pri njih zaščitene. Vsem, ki jo iščejo in pomagajo pri reševanju, je svetoval, naj jo lovijo z mrežo, kakršne imajo za kokoši, ali naj jo zvabijo v ogrado oziroma z vseh strani obkolijo in jo poskušajo tako ujeti. »Vendar pazljivo, ne pozabimo, da je lisica vseeno zver.«