FOTO: Le kdo ima največjega?

VELIKE LAŠČE – Dobro uglašeni velikolaški veseljaki in budni kronisti lokalnega dogajanja, pol ducata jih je, so se, kot nalagajo stara nepisana pravila, dolžni sleherno jutro zglasiti v klepetalnici pri avtobusni postaji. V družabnem shajališču, katerega stene se sicer trdno držijo kulturnega Levstikovega doma, med srkanjem kave in branjem Slovenskih novic vlečejo vzporednice tudi o jesenskih rekordih. Med njimi še živi spomin na znamenito pobudo Petra Indiharja, tamkajšnjega kmetijskega pospeševalca, ki je ondan že med vrati, v koraku, povzdignil žametni glas: »Pridelovalce krompirja izzivamo z našim letošnjim rekorderjem. Gabrijelova Majda je na njivi ob železniških tirih skopala skoraj poldrugi kilogram težkega. Takega slovenska zemlja letos ni obrodila,« je bil Peter neomajen.

»Kmalu se nam bo pridružil Jernejev Jože iz Škrlovice,« postreže Peter. Njegov najbolj sveži primerek je tehtal 2,7 kilograma. Velike Lašče bodo znorele, sosede bo pekla zavist, dežela bo zrla vanj. Ima kdo večjega, so vprašanja ogrela omizje. »Če je junak, naj se javi,« se sliši. »No, oglejte si ga. Dokazilo o teži je podpisala (hišna) komisija. Če dvomite, lahko še enkrat preverimo težo. Pokrov meri v obsegu skoraj 40 centimetrov, koren pa 15 centimetrov. Povsod je trd, čeprav videz vara,« najditelj ni skrival zadovoljstva.

Pa so tokrat velikolaški veseljaki ob šilčku domače kačje sline in kapljici žlahtne dolenjske tekočine merili in občudovali jurčka. »Pred nedeljsko mašo me je vleklo v medvedjo dolino. Previdno sem stopal po borovem gozdu. Tam, kjer so prst prekrile borovnice, se je od daleč razkazoval svetlo rumen pokrov. Objel me je občutek blaženosti,« se je Jože lotil pozornega opisovanja najdbe in požel zavist n občudovanje druščine.