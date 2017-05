FOTO: Kulturni hram tarča vandalov

MURSKA SOBOTA – Očitno je, da nekaterim objestnežem in vandalom nič ni sveto. In medtem ko policisti in svojci že skoraj en mesec iščejo tistega, ki je s tatvino drevesca bonsaj oskrunil grob 23-letne Vivien Bohar iz Kroga, imajo murskosoboški policisti novo nalogo z iskanjem uničevalcev tuje lastnine. Na vzhodni strani Galerije Murska Sobota je namreč nastal nov grafit. Kot je povedal direktor galerije Robert Inhof, se je ta novi primer vandalizma v Pomurju zgodil v noči na sredo.



Dogodek je razžalostil vse v galeriji, še posebno pa jih skrbi, kako bodo barvo odstranili z zidu oziroma ali bo glede na podlago to sploh mogoče. Zid je namreč iz kamnitih ploščic, v katere se barva močneje zažira. Inhof dodaja, da v soboški galeriji sicer podpirajo grafitarstvo kot legitimno obliko sodobne umetnosti, o čemer navsezadnje priča tudi njihova podpora letošnjemu občinskemu nagrajencu Gregorju Purgaju in njegovi poslikavi Bibliobusa in transformatorja v bližini murskosoboške knjižnice. Žal pa so grafiti na galeriji neokusno izživljanje na neprimernem kraju, kar kazi podobo vsega mesta, in ne zgolj njihovega kulturnega hrama. Prav zaradi podobnih težav, s katerimi so se spopadali že v preteklosti, imajo na sprednji strani poslopja nameščene reflektorje, ki naj bi odvračali nepridiprave, a so se tokrat spravili na zadnjo stran stavbe.



Na Policijski upravi Murska Sobota so potrdili, da so v sredo ob sedmi uri zjutraj prejeli prijavo občanke in trenutno zbirajo podatke. V vsakem primeru bodo poskušali odkriti in ustrezno sankcionirati »umetnike«. Ob soboški knjižnici je to že druga kulturna ustanova v središču mesta, ki so si jo za tarčo izbrali vandali. Žal pa to še zdaleč nista edina primera vandalizma na skrajnem severovzhodu države. Spomnimo le na skrunitev spomenika zmage, grafitiranje strankarskih prostorov v Ulici arhitekta Novaka in na preslikavo Purgajevega dela. Nepridipravi so bili navsezadnje aktivni tudi že kar pred nosom policije in so se z nestrpnim sporočilom lotili stare bolnišnice nasproti policijske postaje in celo spomenikov oziroma grobov na soboškem pokopališču, pa drevoreda lip v Lipi, košev za smeti, cvetličnih korit in klopi v Lendavi, Gornji Radgoni, sten v Radencih, tudi škofijske cerkve v Murski Soboti, športnih terenov in slačilnic v Dolgi vasi, Gornji Radgoni in podobno.