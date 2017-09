FOTO: Krka na pragovih, mestece pod vodo

KOSTANJEVICA NA KRKI – S strahom so Kostanjevičani po včerajšnjem obilnem deževju pričakali današnje jutro, saj je Krka že včeraj začela znova naraščati, narašča tudi danes dopoldne, a glede na izkušnje domačini upajo, da se bo gladina vode danes popoldne umirila, kar pomeni, da bodo domovi Kostanjevičanov ostali suhi. Res pa je, da je Kostanjevica na Krki znova podobna dolenjskim Benetkam, saj je skoraj polovica cestišča na otoku pod vodo.

»Komaj smo obnovili dom po poplavah iz let 2010 in 2014, že nam znova grozi voda. Res sem nemirna, a upam, da ne bo hujšega,« je dejala starejša Kostanjevičanka, ki je z možem s skromno pokojnino s težavo obnovila dom. Že po poplavah v letu 2010 je morala zamenjati vse pohištvo, tudi parket je bil popolnoma uničen, zdaj so ga nadomestili s ploščicami, zato toliko večji strah, da se ne bi ponovila katastrofa iz preteklih let.

Kot je povedal poveljnik štaba civilne zaščite občine Kostanjevica na Krki Robert Zagorc, se Krka počasi umirja, otok je zaradi poplavljene ceste zaprt, poplavljene so tudi nekatere druge ceste, hiše pa niso preveč ogrožene. »Štab je v pripravljenosti, gasilci in pripadniki civilne zaščite so na terenu od včeraj zvečer, stanje spremljamo in dežuramo ter upamo, da jo bomo dobro odnesli, kar pomeni, da se bo voda ustavila na pragovih hiš,« je pojasnil Zagorc.