FOTO: Krilo prišito na modrc, hlače iz gamsjega usnja

POLHOV GRADEC – Kot kaže upodobitev dveh nekdanjih Polhograjčanov slikarja Franza Kurza zum Thurna und Goldensteina, ki nam je dobro znan po portretu pesnika dr. Franceta Prešerna, so se sredi 19. stoletja v teh krajih imenitno in lepo oblačili. Slikar je posredno kriv, da so pred kratkim v polhograjski graščini predstavili par, ki si je nadel na novo ukrojeno in sešito polhograjsko oblačilo. Noša je nastala pod okriljem Občine Dobrova - Polhov Gradec in v izvedbi članov domače Folklorne skupine Grof Blagaj.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«