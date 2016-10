FOTO: KP-DREKA se bo lahko še peljal

LJUBLJANA – Z edinstvenim napisom želijo ljudje vzbuditi pozornost, po njem si jih lažje zapomnijo in postanejo nekakšno osebno oglaševalsko sredstvo. Lahko se podpišemo – napišemo svoje ime ali priimek ali vzdevek, kratice, ime izvoljenke(-ca) rojstni datum, priljubljen športni klub, hobi, model svojega avtomobila, opišemo svoje razpoloženje, vodilo, se pošalimo. Možnosti je veliko.



Personalizirane registrske tablice, naša zakonodaja jih imenuje tablice z izbranim delom označbe, anglosaške države poznajo že vrsto let. Njihova sporočilnost je zelo bogata, vozniki pa imajo precej več možnosti za personalizacijo kot pri nas. Omejitve so tudi zaradi izraznosti slovenščine in domišljije voznikov, predvsem humorja. Tablice se v tujini tudi prodajajo, celo na dražbah. Pri nas je napis omejen le na izbiro kombinacij črk in številk ter ne sme vsebovati kratic državnih organov, tujih predstavništev ali mednarodnih organizacij. Največje število znakov je šest. Preprodaja ni možna.

Dve tablici z izbranim delom označbe staneta kar 118,54 evra.

Petletna rezervacija



Pri Avtu Krka Ljubljana so nam povedali, da dve tablici standardnega formata (520 x120 mm) z izbranim delom označbe staneta kar 118,54 evra z vključenimi stroški naročila. Cene se med registracijskimi organizacijami ne razlikujejo veliko, ker jih določa država. Odvisne so le od manipulacijskih stroškov naročila, ki pri Krki znašajo 16 evrov. Če gre verjeti spletu, so takšne tablice na Hrvaškem bistveno dražje. Stale naj bi kar 1000 evrov.



Izbrani del plačane oznake registrske tablice je pet let rezerviran za osebo, ki ga je izbrala. Če v tem času oseba ne naroči izdelave tablic, rezervacijo izbrišejo iz računalniške evidence, naročnik pa nima pravice do vračila vplačanih stroškov.



Je pa Slovenija pretirano liberalna, kreativnost za žaljiva in neprimerna sporočila ni omejena. Po naših cestah vozijo avtomobili z oznakami: CE-FURJI, CE-PECSI, GO-TOHELL, KP-DREKA, KR-ETEN. Čeprav naj bi takšne napise prepovedali ali omejili prav danes, 19. oktobra, so nam z ministrstva za infrastrukturo sporočili, da se to še ne bo zgodilo. Določbe 35. člena pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil, ki določa, da izbrani del oznake ne sme vsebovati neprimernih vsebin ali izrazov, še ne bodo v uporabi. Z zadnjo spremembo predmetnega pravilnika so bile te določbe prestavljene še za dve leti!



Vse ameriške države in kanadske province imajo t. i. modri seznam, ki vsebuje prepovedane besede, izreke in kombinacije črk in številk. Da se prepovedani napisi ne bi izmuznili nadzoru, morajo cenzorji zelo dobro poznati neformalno govorico (sleng) ter skrite pomene kombinacij črk in številk.



Ljubiti ali ubiti?



V Nemčiji so pri odobritvi napisov posebno pazljivi, da se ne uporabljajo besede ali kratice, ki so povezane z nacizmom, na primer HJ (Hitlerjugend, Hitlerjeva mladina), SS, KZ (Konzentrationslager, koncentracijsko taborišče). Kljub temu so nekatere dvomljive, denimo HH (ki bi lahko pomenil nacistični pozdrav Heil Hitler), ki je dovoljena v Hamburgu (pomeni Hansestadt Hamburg). Kombinacijo AH (ki bi lahko bile inicialke Adolfa Hitlerja) pa lahko uporabljajo, ker je Ahaus blizu nizozemske meje imel svoj okraj.



Novozelandska zakonodaja zelo podrobno navaja prepovedane napise, ki so na primer spolno neprimerni, nasilni, žaljivi, spodbujajo sovraštvo ali diskriminirajo kulturo, raso, narodnost, državljanstvo, spol, starost, spolno usmerjenost, vero, invalidnost, duševno bolezen, politično prepričanje, manjšino …



Želeli bi si, da bi nas vozniki razveseljevali s hudomušnimi napisi, kot ju imata kranjska voznika: KR-IPA, KR NA PUF. Pri porastu sovražnega govora v družbi se je bati, da bo umanjkanje ustrezne ureditve povečalo število registrskih tablic z neprimernimi predpisi. V uteho nam je voznik, ki se vozi s tablico LJ-UBIMTE. Napis LJ-UBITI pa že lahko razumemo na dva načina.