FOTO: Kot otrok dobil kri, dal jo je že stokrat

NOVO MESTO, DOLENJSKE TOPLICE – »Na začetku sploh nisem štel, kolikokrat sem daroval kri, ko pa sem šel na čakanje in potem v penzijo, sem malo preračunal in ugotovil, da lahko dosežem številko 100, če bom redno hodil na akcije. In zdaj mi je zdravnica rekla, da bom lahko, če bom zdrav, kri daroval še enkrat, čeprav bom februarja prihodnje leto že dopolnil 65 let, kolikor je tista meja, ko ne moreš biti več krvodajalec,« je zadovoljen Matija Gril z Velikega Riglja pri Dolenjskih Toplicah.



Matija je sprva želel dati kri že v vojski, služil jo je v Subotici v Srbiji, a ker so razsajale črne koze, zaradi katerih so cepili vse vojake, je nikomur niso želeli odvzeti. »Če bi jo dal, bi lahko šel dva dni prej domov, to je tudi nekaj štelo, zaradi cepljenja smo lahko dva dni bolj počivali,« se nasmehne sogovornik, ki je potem namere, da bi se zapisal krvodajalstvu, kar za nekaj let potisnil na stranski tir. Pogled na kri zanj namreč ni bil prijeten, celo skupaj je padel, če jo je videl. »Še danes je tako: če se urežem, mi je slabo. Tudi ko sem dal kri, sem enkrat izgubil zavest. Pa ne takrat, ko so mi jo jemali, ampak potem, v jedilnici. Ker mi sestra kraja vboda ni dovolj zatisnila, mi je začela teči kri, pogled na krvavečo roko pa je bil že preveč,« še doda in se spomni na začetke krvodajalstva v novomeški bolnišnici, kamor redno zahaja: »Včasih je bilo drugače. Obleči smo si morali neke halje, na noge natakniti copate, na glavo dati kapico, sestra, ki je jemala kri, je bila na drugi strani okenca. Sicer je bilo včasih v podjetjih več posluha za krvodajalstvo. V Novolesu, kjer sem delal 38 let, so v začetku spodbujali to humanitarno poslanstvo, potem so mi večkrat celo rekli, da ne morem iti na akcijo. Tako sem šel v bolnišnico dopoldne, popoldne pa v službo.«

