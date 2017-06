FOTO: Kosili so na star način

Društvo ljubiteljev starodobne kmetijske tehnike Pufkači Ižakovci v beltinski občini je na travniku v zaselku Hrenovice pri Beltincih pripravilo vožnjo s starodobnimi traktorji, nato pa so kosci pokosili travnik z ročnimi kosami. Na to staro kmečko opravilo so se vsi člani pripeljali s starodobnimi traktorji, med njimi so bili Polanski Pücki, Društvo Potač Gančani, prišel je tudi predsednik KS Ižakovci Aleš Poredoš. Na košnji trave na star način se je zbralo okoli 50 udeležencev, delati so začeli navsezgodaj, še pred svitom, kajti hoteli so prikazati čar in življenje minulih časov. Nekoč so šli namreč kosit zelo zgodaj, da jim je kosa zaradi jutranje rose bolje rezala. Člani omenjenih društev imajo poleg druge kmetijske tehnike ohranjene tudi stare lesene kose, ki so prav gotovo zgodovinska posebnost in znamenitost. Kosci vseh starosti so kolo časa v Hrenovicah zavrteli za več desetletij v preteklost, tokratni dogodek pa ni bil le tekmovanje, ampak tudi in predvsem druženje ter obujanje spominov. Nato je lastnik travnika Ivan Hirci s traktorjem in obračalnikom vse raztepel, da se je trava sušila za krmo živine. Ob koncu so si pajali kruh z zaseko in nazdravili z domačim žganjem, se odžejali z domačim bio vinom, pocrkljali s kavo ter se okrepčali s pogačami, delo gospodinj iz Ižakovcev. Vse niti dogajanja je imel v rokah predsednik Stanko Horvat.