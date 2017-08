FOTO: Komaj 17-letnik naj bi s kombijem v Barceloni usmrtil 13 ljudi

BARCELONA – Španski mediji poročajo, da je glavni osumljenec za četrtkov napad v Barceloni 17-letni Moussa Oukabir. Ta naj bi bil voznik kombija, ki je zapeljal v množico na ulici Rambla in ubil najmanj 13 ljudi. Kot poroča časnik El Mundo, gre za brata Drissa Oukabirja, ki so ga v četrtek prijeli v mestu Ripoll. Beli kombi, s katerim je zapeljal v množico, naj bi najeli prav z njegovimi osebnimi dokumenti.

Načrtovali napad s plinom

Policija je po napadu, v katerem je bilo poškodovanih tudi več kot 100 ljudi, prijela še dva osumljenca, tudi Španca iz Melille, španske enklave na severu Afrike.

Agencija Reuters, ki navaja pravosodne vire in predstavnika katalonske vlade Joaquima Forna, medtem poroča, da naj bi napadalci v Barceloni načrtovali napad s plinom.

Teroristična celica

Španski časnik El Pais je poročal, da so bili napadalci v Barceloni in tisti, ki so nato danes zgodaj zjutraj izvedli napad v obmorskem letovišču Cambrils, člani 12-članske teroristične celice, poroča britanski BBC.

Forn je sicer danes za lokalni radio dejal, da je zdaj prioriteta ugotoviti identiteto vpletenih in njihove povezave, torej tistih, ki so najeli kombi, in preostalih, ki jim je uspelo pobegniti.