FOTO: Kolinda v Ameriko, Pahor brez vabila: bo arbitraža padla?

Predsednica Hrvaške Kolinda Grabar Kitarović se je te dni mudila na obisku v Združenih državah Amerike, kjer naj bi opravila pomembne razgovore z vidnimi predstavniki Trumpove administracije. Sestala se je tudi z Jamesom Mattisom, ki se ga največkrat omenja v zvezi s pomembno funkcijo ministra za obrambo, poroča Jutarnji list. Hrvaški mediji še vedno ugibajo, ali gre za dopustovanje ali uradni obisk njihove predsednice v ZDA.

Vse skupaj pa je še bolj sumljivo, saj so se v kabinetu Kitaroviće zavili v molk in so o njenem obisku čez lužo zelo skrivnosti. Kitarovićeva pa ni edina predsednica, ki se mudi na obisku v Ameriki, saj naj bi bilo tam pred menjavo oblasti konec meseca, ko bo predsednik tudi uradno postal republikanec Donald Trump, kar nekaj predsednikov, ki opravljajo različne pogovore.

Je vabilo dobil tudi Pahor?

Na urad predsednika Pahorja smo naslovili vprašanje, ali je tudi on dobil kakšno vabilo za podobne razgovore, saj bi lahko ZDA kot svetovna velesila močno vplivale na razplet arbitraže med Slovenijo in Hrvaško. Odgovorili so nam kratko in jedrnato: »Ne.«

Kaj torej Grabar Kitarovićeva počne čet lužo, še ni jasno, bo pa pojasnila zagotovo dala ob svoji vrnitvi ali pa bo namen obiska razkril čas.