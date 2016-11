FOTO: Ko predava policist Tomaž, v razredu 45 minut tišine

To, da njegova beseda najstnikom, ki so v najbolj občutljivih letih, da še kako misliti, so opazili tudi na javni agenciji za varnost prometa. Foto: arhiv

KRANJ – Pred štirimi leti je prometni policist Tomaž Tomaževic v vlogi predavatelja prvič stopil v učilnico, polno najstnikov. »Vedel sem, da bodo moja predavanja o varnosti v cestnem prometu drugačna od vseh dosedanjih. Vedel sem, da otrokom ne bom segel do srca s pripovedovanjem o suhoparni statistiki ali o tem, česa na cesti ne smejo početi. Takoj mi je bilo jasno, da jim moram pripovedovati o konkretnih posledicah in jim pojasniti, kaj vse sem doživel v vseh teh letih, ko kot policist obravnavam prometne nesreče,« uvodoma pojasni Tomaževic. To, da njegova beseda najstnikom, ki so v najbolj občutljivih letih, da še kako misliti, so opazili tudi na Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa (AVP), kjer so sogovorniku pred dnevi podelili posebno priznanje za »prostovoljni prispevek k prometnim preventivnim aktivnostim po srednjih šolah«.

Priznanje tudi gasilcu in reševalcu Anžetu Albrehtu Poleg gorenjskega policista Tomaža Tomaževica je posebno priznanje AVP prejel še logaški gasilec in reševalec Anže Albreht, pobudnik akcije Ustvarimo reševalni pas na avtocesti.

Osebne izkušnje



Ker govori iskreno in ker njegove besede temeljijo na izkušnjah, je v učilnici 45 minut popolna tišina. To pa je v razredu, polnem najstnikov, sicer sila redek pojav. »Navzoče največkrat že na začetku vprašam, ali so bili kdaj udeleženi v kaki prometni nesreči. Večina odgovori pritrdilno. Ko sem nekoč stal pred skupino motoristov, pa sem jih najprej prosil, ali lahko vsi vstanejo. Ko so si raztegnili noge, sem rekel, naj sede tisti, ki še ni bil udeležen v prometni nesreči. Prav nihče se ni usedel nazaj,« razkrije 41-letni Tomaž Tomaževic, ki je pomočnik komandirja Postaje prometne policije Kranj, nekaj podrobnosti o predavanjih, ki se marsikomu zarežejo v globok spomin.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«