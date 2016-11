Terezijo Gmajner so do konca oskrbeli reševalci. Foto: Andraž Roškar

ŠOŠTANJ – Praznično spokojno dopoldne, ko so mnogi hiteli na pokopališča in obiskovali grobove svojcev in prijateljev, se je ob Družmirskem jezeru odvijala prava drama. Kot je pisalo na spletnih straneh Uprave RS za zaščito in reševanje, so bili okoli 10. ure dopoldne obveščeni, da je v jezero padla starejša občanka, ki se je ob nabrežini sprehajala s hojico, kakršno pri hoji uporabljajo starejši, da lažje ohranjajo ravnotežje. Ravno v tem času sta se na kavo, na teraso pri ribiški koči, odpravila Šoštanjčana Željko Marić in Samir Hairlahović.

Hojica na bregu

»Samir me je klical okoli pol desetih in sva še prav razmišljala, kam naj greva na kavo. Ali kar k bližnjemu sosedu ali k jezeru. Pa je padla odločitev, da greva k jezeru,« nam pove Marić, ki včerajšnjega dne zagotovo ne bo pozabil. »Ravno sva naročala kavo, ko sem se ozrl proti jezeru in zagledal voziček, kakršnega uporabljajo pri hoji starejši. Taka modra hojica je bila in takoj sem pomislil, da nekaj ni vredu. Pomislil sem tudi na to, da so se morda otroci igrali ob jezeru.«

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«