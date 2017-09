FOTO: Kje lahko brezplačno trenirate? Občine so poskrbele za to

LJUBLJANA – Rekreacija in šport bi morala biti del našega vsakdanjika. Včasih si je resda težko privoščiti drage ure tenisa ali mesečno vstopnico za fitnes, pilates ali kaj podobnega. A to ne bi smel biti izgovor. Že sprehod v naravi, tek ali kolesarjenje pomenita veliko za krepitev telesa in imunskega sistema, odkar pa so slovenske občine začele dodatno promovirati šport, imajo ljudje v večjih mestih na voljo tudi brezplačne naprave za fitnes. Izbrali smo nekaj krajev in pregledali brezplačno ponudbo vadbišč (fitnesov) na prostem.

Ljubljana

Med slovenskimi mesti ima največ telovadnih naprav in trimskih otokov prestolnica. V Ljubljani domala v vsaki mestni soseski najdemo naprave za krepitev mišic in raztezanje telesa, z zadnjim dnem letošnjega avgusta pa tudi 11 novih trimskih otokov za vadbo v naravi.



V posamezni enoti je šest naprav, piše na spletni strani Mestne občine Ljubljana – ravna in poševna klop, dve bradlji, drogovi in obroči (razen na lokaciji Tivoli, kjer so naprave prilagojene za vadbo invalidov in otrok – na njem ni ravne klopce, je pa plezalna lestev).



Lokacije vadbišč na prostem v Ljubljani ČS Zadobrova (Zadobrova ob OŠ Zadobrova, Zadobrovška 35)

ČS Zalog (ob vrtcu, Čerutova ulica 18)

ČS Šiška – bajer (ob Koseškem bajerju, Koseška cesta)

ČS Šiška (ob OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva 16)

ČS Posavje, ČS Moste ( Ob Ljubljanici 78)

ČS Bežigrad (ob večnamenskem igrišču, Puhova 16)

ČS Center (Park slovenske reformacije, Gosposvetska, Prijateljeva)

ČS Polje (Novo Polje, Koblarjeva ulica 7)

ČS Golovec (Škerjančeva 6)

ČS Rudnik

ČS Sostro

ČS Šentvid (golf Stanežiče, Kolesarska pot)

ČS Trnovo

ČS Jarše (Grablovičeva)

Športni park Svoboda

Igrišča Fužine (ob Ljubljanici, Brodarjev trg)

Stadion Šiška (ob nogometnem igrišču z umetno travo)

Park Kodeljevo

Poljane (ŠC Poljane od dijaškem domu Ivana Cankarja)

ČS Posavje (Mucherjeva ulica 4)

ČS Vič (Športni park Svoboda, Gerbičeva)

Jarše



Lokacije trimskih otokov v Ljubljani v neposredni bližini PST v Murglah

na Golovcu (ob PST v Hrušici, smer Sostro, pred vzponom na Golovec)

v bližini Žal

na Grajskem griču

ob Koseškem bajerju

trimska otoka ob Savi

trimski otok ob Hipodromu

trimski otok ob Glinščici

Tivoli

Šiška (Brilejeva)

Črnuče

Srednje Gameljne

Vič (Malči Beličeve)

Štepanjska vas

Bežigrad (Šerkova)

Bežigrad (BS 3)

Bežigrad (Linhartova)

Parmova

Dravlje



Maribor

V štajerski prestolnici so pred letom dni postavili dva fitnesa na prostem, v Magdalenskem parku in v Športnem parku Tabor. Iz Mestne občine Maribor so nam sporočili, da je vrednost investicije znašala nekaj čez 23 tisoč evrov, od tega sta dve podjetji donirali fitnes naprave (višina donacije je skupno znašala nekaj manj kot 20 tisoč evrov).



»Zagotovimo lahko, da naprave služijo svojemu namenu in so zadetek v polno. Uporaba fitnesa na prostem se tako iz meseca v mesec povečuje. Največ gneče je na napravah med delovnikom od 18. do 21. ure in med vikendom med 16. in 21. uro. Športna vadba na prostem v obliki krožne vadbe in vadbe moči z lastno težo tako pridobiva iz dneva v dan. Kot zunanji opazovalci lahko rečemo, da je na njih občasno velika gneča, in da si je potrebno prostor na napravi včasih celo pridobiti oz. na njega čakati. Pomembno je, da so naprave brezplačne in da časovne omejitve vadbe ni,« so še povedali na MO Maribor.

Dodajajo še, da so tudi študentski domovi Maribor maja 2015 v kampusu na Gosposvetski cesti odprli športni park oziroma fitnes na prostem s 15 sodobnimi napravami Outdoor Fitness Street Workout na 250 m2. Namenjen je predvsem študentom — stanovalcem študentskih domov, uporabljajo pa ga lahko tudi drugi študentje Univerze v Mariboru in zunanji uporabniki, vendar ti za simbolično ceno. S sodobnimi fitnes napravami se tako želi spodbuditi študentke in študente Univerze v Mariboru k aktivnejšemu preživljanju prostega časa, vzdrževanju telesne kondicije in razvijanju pozitivnega odnosa do zdravega načina življenja. S tem se tudi sledi smernicam trajnostno in družbeno odgovorne Univerze v Mariboru.

Celje

V knežjem mestu se fitnes na prostem nahaja na mirni zeleni lokaciji na Špici v Celju (za veslaškim centrom), postavljene leta 2014.

Ob sprehajalni in tekaški stezi ob reki Savinji je postavljenih sedem osnovnih vadbenih naprav z možnostjo rekreacije, ki je primerna tudi za starostnike. Izvajanje vaj je varno in učinkovito, posebne opreme pa za obisk fitnesa na prostem obiskovalci ne potrebujejo, so sporočili z MO Celje.

Koper

Mestna občina Koper svojim občanom ponuja fitnes na prostem in t. i. specializirani fitnes za starostnike, ki se oba nahajata v športnem parku Bonifika.

Novo mesto



V mestu ob reki Krki je več telovadnih naprav na prostem, med tiste, ki jih upravlja Javni zavod Novo mesto, spadata športno-rekreacijski center Loka, ki stoji od leta 2015 in ima štiri naprave.



Pri pomožnem štadionu Portoval pa stoji od lani ena multifunkcijska naprava. V bližini te bodo letos septembra postavili športni poligon na prostem, so nam sporočili iz MO Novo mesto.