FOTO Ker nista dala podkupnine, ne smeta zidati?!

PIRAN – Pisalo se je leto 1991, ko sta zdaj 70-letna zakonca Elizabeta in Vlado Cizerl iz Juršincev pri Dornavi kupila stavbno parcelo v Piranu, le 500 metrov nad Tartinijevim trgom med obstoječimi stanovanjskimi hišami v skupni izmeri 631 m2, v zemljiški knjigi sta lastnika vpisana od 1992. Parcelo sta (po 120 nekdanjih nemških mark za m2) kupila z namenom, da bosta zgradila hišo in se vrnila v Slovenijo. V Nemčiji sta takrat živela in delala že 25 let, Elizabeta je poklicna šivilja, Vlado strojni ključavničar; maja je minilo 50 let, odkar živita v Bensheimu, 50 kilometrov od Frankfurta.

V času ko sta kupovala parcelo, se je začela gradnja na šest kilometrov oddaljenem kmetijskem zemljišču v lasti piranske občine (v postopku prenosa lastništva na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS), na Vinjolah 23, 300 metrov od doma podsekretarja, pristojnega za tovrstna vprašanja, uslužbenca urada za okolje in prostor Borisa Kočevarja in vodje urada za okolje in prostor, Kočevarjeve žene Mance Plazar. Tina Benčič, piranska sodnica, in njen mož Denis Benčič sta brez gradbenega dovoljenja zgradila udobno vilo v istrskem slogu.

