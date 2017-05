FOTO: Keka za predsednika Hrvaške

Odnosi med Slovenijo in Hrvaško so že nekaj časa vrženi s tečajev. Najnovejše dogajanje to le potrjuje. Vprašanje preverjanja vseh potnikov na slovensko-hrvaški meji, ki je več kot očitno zapletlo odnose med Ljubljano in Zagrebom, je že preraslo v diplomatsko vojno. V diplomatskih krogih je kar precej nezadovoljstva z ravnanjem hrvaškega premiera Andreja Plenkovića, ki da položaj »rešuje« v medijih in zavaja državljane, navsezadnje pa na Hrvaškem niti ne želijo omeniti, da je bila prav Slovenija ena od redkih držav, ki so opozarjale na morebitne težave že med sprejemanjem uredbe. Kot članica schengenskega območja jo zdaj pač mora izvajati.

Ko bo Hrvaška postala članica schengena, se bo enako pričakovalo od nje, vendar bo hrvaški propagandni stroj to bržkone predstavil povsem drugače kot zdaj, ko celo šef hrvaške opozicije Davor Bernardić (SDP) prepričuje državljane, da »to Slovenija počne namenoma, da bi le škodovala hrvaški turistični sezoni«. Kakor koli že, za zdaj je tako, kot je.

Školjčišče pred savudrijsko obalo

Zaplet je nastal tudi v Piranskem zalivu. Po letih miru in brez resnejših incidentov. Zdaj pa je morje vzvalovilo, saj je hrvaška vlada junija lani sklenila koncesijsko pogodbo s školjkarjem Vladimirjem Bašićem iz Umaga, po kateri lahko pred Kanegro postavi gojišče na desetih hektarjih. Ta je takoj pred obalo Savudrijskega polotoka postavil sidra in označevalno bojo, kar so na slovenskem ministrstvu za zunanje zadeve označili za kršenje spoštovanja stanja z dne 25. junija 1991.

CELOTEN ČLANEK JE OBJAVLJEN V NEDELJSKIH NOVICAH, KI VAS CEL TEDEN ČAKAJO PRI VAŠEM PRODAJALCU ČASOPISOV.

Na voljo pa je tudi našim naročnikom, vabimo vas, da to postanete.