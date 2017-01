FOTO: Katastrofalni žled ustavil Slovenijo

LJUBLJANA – Danes zjutraj je mnoge na avtih presenetila plast ledu . Mnogi so imeli težave z odpiranjem vrat in to je v naše glave priklicalo spomin izpred treh let. Na katastrofalni žled, ki je okoval dele Slovenije. Mnogi so ostali brez elektrike, nekateri tudi brez strehe nad glavo, ponekod v naravi pa posledice vidimo še danes.

Kakšna je bila Slovenija zadnjega januarskega dne 2014 in v začetku februarja, si lahko ogledate v zgornji galeriji.