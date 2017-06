FOTO: Katastrofalne posledice: toča odbila vse vrhove

ŽALEC – Neurje, ki se je zadnji dan maja ob 18.30 razbesnelo nad vzhodnim delom občine Žalec, od Novega Celja do Levca med reko Savinjo in potokom Ložnica, je močno prizadelo vse poljščine, vrtnine in trajne nasade. Še posebno so poškodovana hmeljišča, in sicer približno 200 hektarjev, od tega jih je 150 popolnoma uničenih: odbiti so vsi vrhovi in močno prizadeto listje.

Hmelj je v tem času visok približno tri metre, zaradi česar je sanacija nasadov z vzgojo novih poganjkov nemogoča, kar z drugimi besedami pomeni, da so hmeljišča že tako rekoč obrana. Žita imajo močno poškodovane klase (uničenih oziroma odbitih je večji del klasov), prav tako so poškodovani posevki drugih poljščin, zato bo zagotovo zmanjšan pridelek.



Posledice škode bi predvsem v hmeljarski proizvodnji lahko ocenili kot katastrofalne, saj na približno 150 hektarjih – gre za 10 odstotkov letošnje predvidene pridelave hmelja v Sloveniji – ni mogoče pričakovati pridelka, kar pomeni velik izpad dohodka. Čeprav so vsa hmeljišča zavarovana, bo izpad pridelka hmelja vplival tudi na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti (hmeljarji so zavezani večletnim pogodbam), ki jih zagotovo ne bodo mogli izpolniti. Nadaljnje ukrepe v prizadetih nasadih bodo strokovne službe izvedle v naslednjih dneh.