FOTO: Kaos zaradi del na obvoznici: kaj nas čaka naslednji teden?

LJUBLJANA – Na odseku severne ljubljanske obvoznice H3 med Tomačevim in Celovško cesto se nadaljujejo obsežna obnovitvena dela, zaradi česar je zaprto smerno vozišče proti Štajerski. Promet je tam urejen dvosmerno po drugi polovici obvoznice, dela pa zadnji teden avgusta že povzročajo težave v prometu.

Zaprta priključek Ljubljana sever in Industrijska cona Šiška

Potem ko so pretekli konec tedna znova odprli priključek Bežigrad pri Dunajski, so v smeri Štajerske zdaj zaprli uvoz na obvoznico prek priključka Ljubljana sever (Celovška cesta) ter izvoz z obvoznice prek priključka Industrijska cona Šiška (na Litostrojsko cesto). Priključka naj bi bila predvidoma zaprta en teden, pišejo pri Darsu, vendar je ponedeljkovo jutro že pokazalo, da zapora ceste povzroča težave v prometu.

Težave v prometu

Prometnoinformacijski center je namreč poročal, da so v ponedeljek zjutraj na obvoznici nastajali zastoji, vsem tistim, ki jih skrbijo razmere na cesti ob začetku pouka naslednji teden, pa sporočajo, da naj bi bila priključka do 30. avgusta že ponovno odprta.

Kot pišejo pri Darsu, je cilj izvajalca del ta, da bi najpozneje v začetku septembra znova bili odprti vsi priključki, tako da bi v zadnji, četrti fazi del, promet že potekal po obeh smernih voziščih obvoznice, po odstavnem in voznem pasu, kot je bilo v prvi fazi.

Zaključek vseh del je predviden sredi septembra

Pri Darsu pravijo, da naj bi bila vsa dela zaključena v sredini septembra, vključujejo pa zamenjavo zgornjega ustroja ceste, širitev vozišča ob zunanjem robu, lokalne sanacije in preplastitev priključkov, zamenjavo jeklene in betonske varnostne ograje, novo razsvetljavo, novo horizontalno in vertikalno signalizacijo, ureditev odvodnjavanja in bankin.