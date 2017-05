FOTO: Kaos na Pomurki!

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI, STAROD – Ne le na mejnih prehodih proti Hrvaški in Avstriji, ponekod tudi po vsej državi vlada pravi prometni kaos. Danes je namreč prvi delovni dan po podaljšanem prazničnem vikendu, ki so ga zaradi prepovedi vožnje tudi tovornjakarji morali preživeti na počivališčih. Omejitev prometa tovornega prometa oziroma vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, v Sloveniji namreč velja ob nedeljah in praznikih ter dela prostih dnevih od 8. do 21. ure.

Sprostitev tovornega prometa je povzročila zastoje tudi na pomurski avtocesti. Ti so pred cestninsko postajo Dragotinci v občini Sveti Jurij ob Ščavnici, bili dolgi že skoraj 10 kilometrov. Zastoji zaradi tovornih vozil se začenjajo že pri mostu čez Muro oz. blizu izvoza Murska Sobota v smeri proti Mariboru in trajajo vse do cestninske postaje Dragotinci, sporočajo naši bralci. Promet po prehitevalnem pasu poteka sicer nemoteno, a previdnost pri vožnji ne bo odveč.

Iz Darsa sicer sporočajo, da je ocenjena kolona v smeri proti Mariboru okoli 6 km. A to bi bilo res, če bi vozila stala med cestninsko postajo in izvozom Vučja vas ... Kakor koli že, tisti, ki zagovarjajo elektronsko cestninjenje, imajo sedaj še enega aduta v rokavu.