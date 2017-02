FOTO: Kam po najcenejše krofe?

LJUBLJANA – Pred pustom so krofi z marelično marmelado zagotovo ena najbolj prodajanih slaščic in zato ni prav nič čudnega, da jih trgovci na vsakem koraku ponujajo po akcijskih cenah. Včasih so jih pekle naše babice in mame, danes pa jih večinoma kupujemo v trgovinah in pekarnah.



Raziskali in primerjali smo cene, po katerih trgovci ponujajo slastne krofe, in ugotovili, da najcenejše dobite v Lidlu, in sicer kar štiri za 99 centov oziroma 25 centov za kos. Za 39 centov lahko krof kupite v trgovini Jager ali E.Leclerc, najdražje krofe pa od trgovcev, pri katerih smo preverili cene, ponuja Mercator, in sicer za 49 centov.

Preverili smo cene



Hofer: štirje krofi za 1,19 evra

Lidl: štirje krofi za 0,99 evra

Jager: en krof za 0,39 evrov ali osem krofov za 2,99 evra (0,37 za kos)

Mercator: en krof za 0,49 evra

Eurospin: štirje krofi za 1,09 evra

E.Leclerc: 0,39 evra za kos

Interspar in Spar: 0,44 evra za kos

Ceno smo želeli preveriti tudi pri trgovcu Tuš, a krofov v aktualnem katalogu nismo zasledili.



