FOTO: Kako lahko država prihrani pri zdravstvu

Prof. dr. Andrej Pernat, dr. med., specialist kardiologije in vaskularne medicine in specialist interne medicine. Foto: Robert Ribič

Prof. dr. Andrej Pernat, dr. med., specialist kardiologije in vaskularne medicine in specialist interne medicine, Urša Murn, direktorica medicinskega centra Barsos in Aswin Kumar Shrestha, častni generalni konzul Nepala. Foto: Robert Ribič

Doc. dr. Rado Janša, dr. med., specialist interne medicine in gastroenterologije in Janez Podobnik, direktor Inštituta ECPD za trajnostni razvoj. Foto: Robert Ribič

Svetozar Raspopović, lastnik gostilne As in Janez Pergar, častni kozul JAR. Foto: Robert Ribič

Urša Murn, direktorica medicinskega centra Barsos in Goran Kristan, lastnik Modiane in medicinskega centra Barsos. Foto: Robert Ribič

LJUBLJANA – V senci afer, ki pretresajo javno zdravstvo, je pretekli teden ponovno odprl vrata zasebni Medicinski center Barsos. Trdijo, da v slovenski prostor vnašajo izboljšanje zdravstvenega sistema.

»Kot prva zasebna klinika v Sloveniji bomo ponudili koronografijo, slikanje srčnih žil ob pomoči vbrizgavanja kontrastnega sredstva vanje in hkratnega snemanja z rentgenskim aparatom,« so sporočili. Kot pravijo, vstopajo na področje napredne oftamologije in se osredotočajo na enodnevno diagnostiko ter ambulantne terapevtske posege. Uvajajo tudi nov sistem naročanja brez čakalnih vrst in nov klicni center.

Ponujajo možnost izvedbe celotne diagnostike v enem dnevu, pacientom so na voljo krvne preiskave, kolonoskopija, ginekološki pregledi itd. Od ambulantnih terapevtskih posegov bodo izvajali laserske operacije oči, korekcijo vida z vgradnjo leč, zdravljenje krčnih žil, hemoroidov in stresne inkontinence, ob tem pa tudi različne estetske posege.

Enodnevna bolnišnička oskrba je cenejša

O prednosti enodnevnega bolnišničnega zdravljenja je spregovoril doc. dr. Rado Janša, specialist internistične onkologije na Kliničnem oddelku za gastroentertologijo UKC Ljubljana in predavatelj interne medicine na Medicinski fakulteti in Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani: »Enodnevna obravnava je bolj prijazna tako do bolnikov kot do zdravstvenih zavarovalnic. Je veliko cenejša in pomeni veliko prihranjenega denarja za državo, za bolnika pa je bolje, če lahko zvečer odide domov. Definicija enodnevne ordinacije je, da bolnik zjutraj pride, zvečer odide, vmes pa ima poseg ali pa je na opazovanju.«

O pomembnosti zasebne zdravstvene ustanove je spregovoril predstojnik Kliničnega oddelka za plastično, rekonstruktivno in estetsko kirurgijo UKC v Ljubljani in redni profesor na ljubljanski medicinski fakulteti prof. dr. Uroš Ahčan: »Vsi se zavedamo, da so čakalne dobe zelo dolge, zato je vsaka nova zdravstvena ustanova zelo dobrodošla, saj pacienti dobijo nove možnosti pri najrazličnejših specialistih. Tako so prej zdravi, veseli in srečni.«