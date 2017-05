FOTO: Jezikova nedelja že štiridesetič

Planinsko društvo Bohor Senovo je letos pripravilo že tradicionalno, 40. jezikovo nedeljo, na katero obiskovalci prinesejo v oceno jezike. Pri tem ne merijo in tehtajo njihovih jezikov, ampak goveje in svinjske, ki jih obiskovalci prinesejo s seboj. Pogoj je, da so užitni. Po navadi se na ta dan na Bohorju tre ljudi z vseh koncev Slovenije, letošnji obisk pa je bil verjetno zaradi birme, ki je potekala v posavskih krajih, zdesetkan in so na Bohorju bolj malo jezikali. Najbolj številčni in tudi najbolj glasni so bili Prevorčani, saj se jih je več kot 40 na prireditev pripeljalo kar z avtobusom. Za popestritev so poskrbeli mladi planinci, ki so predstavili svoje tabore.



Bera jezikov je bila slabša kot po navadi: kakšno leto je bilo v oceno prinesenih tudi 30 jezikov, letos pa samo sedem. Komisija, ki so jo sestavljali Dragica Amon, Ivan Kovačič in predsednik društva Hinko Uršič, ni imela težkega dela. Najtežji jezik je tehtal 2240 g, prispeval ga je Vladimir Pajek, na drugem mestu pa je bil Mirko Pajek, njegov je tehtal 1086 gramov. Jeziki so bili letos nekoliko krajši kot običajno, očitno jih je prizadela pozeba. Najdaljšega, 37-centimetrskega, je prinesla Laura Maček. V kategoriji domiselnih je bila po mnenju komisije in obiskovalcev najbolj izvirna Magda Glas, ki je predstavila bohorskega zmaja. Na drugo mesto se je uvrstila partizanska bolnišnica, delo Marije Stergar Kunej. Najboljši trije v vsaki kategoriji so prejeli priznanja, ki jih je izdelala Nina Umek Lovrič.