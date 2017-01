FOTO: Jezera in ribniki kljub nočnim minusom niso varno zamrznili

LJUBLJANA, KRŠKO, ČRNOMELJ – Za december vremenoslovci pravijo, da je bil dobri 2 °C hladnejši kot lanski. Ob temperaturnih obratih, ko smo s sončnega in toplega popoldneva prehajali v mrzlo noč, se kaj presenetljivega ni zgodilo. Snega ni bilo, na silvestrsko noč je bilo –5 °C, le ponekod se je temperatura spustila do –10 °C. A dopoldansko sonce je ledene mlakuže stopilo. V noči na torek je že kar težko pričakovana snežna odeja prekrila južno Slovenijo in prav Dolenjsko, Belo krajino in Notranjsko bo po besedah klimatologinje mag. Tanje Cegnar konec tedna okovalo v zares hud polarni mraz, kakršnega že leta nismo doživeli. V Črnomlju je zapadlo kar 17 centimetrov snega, v Kočevju in Novem mestu pa so ga namerili 8. Kar dobro za uvod, bi rekli. Zlasti glede na lansko zeleno zimo, ki po najtoplejšem letu v zgodovini meritev na zemeljski obli (2015) res ni mogla presenetiti.



Denimo, še 10. januarja lani je na visokogorskih smučiščih po Avstriji, Švici, Italiji na 1300 metrih nadmorske višine, kjer se prve vlečnice komaj začnejo, padal dež, voda je tekla po cestah. A Cegnarjeva je tokrat prepričana, da bodo prebivalci južne Slovenije in denimo Pohorja konec tedna doživeli pravo sibirsko zimo.

Jutri severni veter

Minule dni od božiča smo preživljali v nihanju od zelo sončnega in toplega dne s temperaturo 6 °C nad ničlo, do nočnega padca na –7 °C. Zakaj takšne razlike?

»V zadnjih tednih je bilo vreme sončno, prevladovalo je območje visokega zračnega pritiska in zlasti ni bilo vetra. Zato se je ponoči zemlja hitro ohladila, ko se je zdanilo, pa v soncu spet zelo hitro otoplila. Čeprav je sonce zdaj najšibkejše v letu, mu je zaradi brezvetrja in ostalih naštetih parametrov uspelo vsak dan segreti površje na nekaj stopinj,« pojasnjuje Cegnarjeva.

Tudi zato jezera in ribniki po Sloveniji, v mrzlih zimah priljubljena zbirališča družin z otroki, niso toliko zamrznili, da bi se lahko varno drsali.

Tako ni zamrznilo Cerkniško jezero niti ljubljanski Koseški bajer ali, denimo, jezerce pri Čolnarni v ljubljanskem Tivoliju. Na žalost otrok. Dva dni pred silvestrovim je temperatura ponoči zdrsnila na –7 °C, pa ni zmogla jezerca okovati v dovolj debel in varen led.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«